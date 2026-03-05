Δωρεάν μετακινήσεις για 935 αθλητικά σωματεία της νησιωτικής χώρας

O ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αθλητισμού και η λεπτομερής καταγραφή του, μέσω του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος e-Kouros, συνεχίζεται δυναμικά από το Υπουργείο Αθλητισμού. Χαρτογραφείται, με απόλυτη ακρίβεια, οποιοδήποτε ποσοτικό και ποιοτικό στοιχείο ανά την επικράτεια (σωματεία, αθλήματα που καλλιεργούνται, αθλητές και αθλήτριες ανά άθλημα, φύλο και ηλικία, προπονητές κ.λπ.).

Για πρώτη φορά φέτος, μάλιστα, με το υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence), αποτυπώνονται ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία του αθλητικού οικοσυστήματος ξεχωριστά για κάθε έναν Δήμο, από τους 332 της χώρας.

Μετά την παρουσίαση και παράδοση, λοιπόν, του «Χάρτη του Αθλητισμού» μας στον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, αλλά και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το συγκεκριμένο υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας παραδόθηκε και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, με τον Πρόεδρο του ΣΕΕΝ, Διονύση Θεοδωράτο, τον Γενικό Γραμματέα, Θεολόγο Παναγιωτάκη, τον Ταμία, Βασίλη Μαμμή και τον γενικό διευθυντή, Κωνσταντίνο Γκώνια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ΣΕΕΝ, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη στήριξη των 935 αθλητικών σωματείων και των 70.171 αθλητών και αθλητριών της νησιωτικής Ελλάδας (βόρειο και νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνιο, νήσων Αττικής, Σποράδες, Θάσος και Σκύρος).

Ενισχύεται έτσι η ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό, μειώνεται το κόστος μετακινήσεων για τα νησιωτικά σωματεία και ενδυναμώνεται η περιφερειακή αθλητική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα:

εφαρμόζεται ήδη, από τον Ιανουάριο, έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, η υποχρεωτικότητα στη δωρεάν μετακίνησή τους με τις 75 διαφορετικές ακτοπλοϊκές γραμμές δημόσιας υπηρεσίας (τα επιδοτούμενα από την Πολιτεία δρομολόγια «άγονων γραμμών»),

παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις στα υπόλοιπα θαλάσσια δρομολόγια ανά την επικράτεια, ανάλογα με την εμπορική – κοινωνική πολιτική κάθε εταιρίας, διευκολύνοντας τη συμμετοχή αθλητών και ομάδων σε αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε:

«Η παράδοση του «Χάρτη», με όλα τα στοιχεία του Αθλητισμού μας, στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), μέσω του καινοτόμου e-Kouros, σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού αθλητισμού, με ξεκάθαρη προτεραιότητα τη στήριξη και την ανάπτυξη του αθλητισμού στα νησιά μας.

Μετά την παρουσίασή του στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η συνάντηση με τον ΣΕΕΝ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί εστιάζει έμπρακτα στη νησιωτική Ελλάδα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τον ορθό σχεδιασμό και τη στοχευμένη λήψη αποφάσεων.

Η συνεργασία του Υπουργείου Αθλητισμού με τον ΣΕΕΝ αποτελεί μια καθοριστική παρέμβαση που μειώνει το κόστος μετακινήσεων, διευκολύνει τη συμμετοχή σε αγωνιστικές υποχρεώσεις και συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους αθλητές και τα σωματεία των νησιών μας.

Υπενθυμίζω ότι, ως Πολιτεία, από το 2023 και για πρώτη φορά, δείχνουμε ιδιαίτερη μέριμνα για τη νησιωτικότητα, διατηρώντας τον αυξημένο συντελεστή χρηματοδότησης από τη φορολογία επί των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, που φτάνει έως 60%.

Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την ουσιαστική και στενή συνεργασία, με στόχο έναν αθλητισμό ανοιχτό, δίκαιο και προσβάσιμο σε όλους».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Διονύσιος Θεοδωράτος, υπογράμμισε:

«Χαιρετίζουμε τη πρώτη μας συνάντηση, στο Υπουργείο Αθλητισμού, με τον Υπουργό, Γιάννη Βρούτση. Γεγονός που επισφράγισε την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα του νησιωτικού αθλητισμού.

Θεωρούμε πολύ μεγάλη καινοτομία το e-kouros, που μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα αθλητικά σωματεία των νησιών και να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη του νησιωτικού αθλητισμού.

Σε όλες τις γραμμές, με συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας, εφαρμόζεται ήδη η πολιτική της δωρεάν μετακίνησής τους και ο Σύνδεσμος μας δεσμεύεται, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της κάθε εταιρείας και της ενασχόλησης της με τα νησιά που δραστηριοποιείται, να συνεχίσει να προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις για τη μετακίνηση των αθλητικών σωματείων στα υπόλοιπα δρομολόγια».