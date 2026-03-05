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Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις για το εμβληματικό SUV της Nissan
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:36 - 05 Μαρ 2026

Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις για το εμβληματικό SUV της Nissan

Νίκος Λιβανός
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Το X-Trail διατίθεται σήμερα σε 95 χώρες, με πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Στην ελληνική αγορά, πάνω από 12.000 οδηγοί έχουν εμπιστευτεί το X-Trail από το 2001.

Εδώ και 25 χρόνια, το Nissan X-Trail ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της Nissan παγκοσμίως. Παρουσιάστηκε το 2001 και αργότερα λανσαρίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ονομασία Rogue. Έκτοτε εξελίχθηκε από ένα στιβαρό και πρακτικό SUV σε ένα εξηλεκτρισμένο και τεχνολογικά προηγμένο crossover, παραμένοντας πάντα πιστό στο βασικό του DNA: την αντοχή και την ευελιξία.

Η ονομασία του αποτυπώνει τον χαρακτήρα του: το «X» συμβολίζει το πνεύμα περιπέτειας, και το «Trail» τις δυνατότητες σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές. Κατά το λανσάρισμά του, η Nissan τοποθέτησε το X-Trail ως «ένα αυθεντικό SUV που συνδυάζει σπορ χαρακτήρα με κορυφαία ευελιξία», σχεδιασμένο ως μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στα παραδοσιακά off-road 4x4, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μεγαλύτερη πρακτικότητα και πιο προσιτή τιμή.

«Με τον απλό, πρακτικό και ανθεκτικό σχεδιασμό του, κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον νεαρών οικογενειών που αγαπούν τις δραστηριότητες στη φύση, καθώς και ανθρώπων με δραστήριο τρόπο ζωής», θυμάται ο Shinchiro Irie, Program Design Director της Nissan.

Παγκόσμια ιστορία επιτυχίας

Από την άνοιξη του 2001 μέχρι και σήμερα, το X-Trail παραμένει σταθερό στη φιλοσοφία του: λειτουργικός σχεδιασμός, καθημερινή πρακτικότητα και ικανότητα να ανταποκρίνεται σε κάθε διαδρομή.

«Το X-Trail είναι ένα πρακτικό crossover σχεδιασμένο να προσαρμόζεται σε κάθε στάδιο της ζωής του οδηγού. Η σχεδίασή του δεν θυσιάζει ποτέ την πρακτικότητα και η πρακτικότητα δεν περιορίζει ποτέ τη σχεδίαση», εξηγεί ο Satoru Tanaka, Chief Product Specialist της Nissan.

Με εκατομμύρια πωλήσεις σε Αφρική, Ωκεανία, Ασία και Νότια Αμερική, το X-Trail έχει αφήσει ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα, μέσα από τέσσερις επιτυχημένες γενιές. Από την τρίτη του γενιά και μετά εισήλθε στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με την ονομασία Rogue, όπου έγινε – και παραμένει – το πιο δημοφιλές μοντέλο της Nissan.

Σήμερα, το X-Trail συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, ενσωματώνοντας την υβριδική τεχνολογία e-POWER και το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει σιγουριά και δυναμικό χαρακτήρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 17:37
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