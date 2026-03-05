Χρηματιστήριο: Δύο στα δύο με... αναταράξεις - Ξεχώρισαν τράπεζες και διυλιστήρια

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Μπορεί το ελληνικό χρηματιστήριο να μην ενθουσίασε σήμερα τους long εφόσον το κλείσιμο του ΓΔ ήταν στις 2171 μονάδες +0,51% αρκετά μακριά από τα υψηλά ημέρας, αλλά κινήθηκε άψογα διαγραμματικά (υψηλό 2213, χαμηλό 2155) με τον τζίρο σταθερά υψηλό στα 377 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζεται λοιπόν η μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά με μεικτή εικόνα τόσο στην μεγάλη κεφαλαιοποίηση (14 ανοδικές για 10 καθοδικές) όσο και στο σύνολο της αγοράς (αναλογία 70/53).

Την καλύτερη εικόνα την Πέμπτη (5/3) είχαν ΜΟΗ +3%, ΕΛΠΕ +1,7%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1% και οι τράπεζες (ΑΛΦΑ +2,6%, ΠΕΙΡ +1,8% και OPTIMA +1,4%).

Ενδοσυνεδριακό πτωτικό γύρισμα σε CENER -3,1%, ΣΑΡ -2,5%, BOCHGR -2,2%, ΑΡΑΙΓ -2,1%, ΒΙΟ -1,4% και ΔΑΑ -1,4%.

Με αρκετές συναλλαγές η MTLEN -0,8% που δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει τα πρωινά κέρδη (+2,6%) παρά το εκ νέου θετικό report της Morgan Stanley με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 55€ (ανοδικό περιθώριο 60%).

Κάπως καλύτερη εικόνα στην μεσαία (FTSEM +0,9%) ειδικά εξαιτίας της BYLOT +4,4% αλλά και ΟΛΠ +4,6% , ΟΛΘ +1,4%.

Με απώλειες η ΚΟΥΕΣ -2,9%, ΑΛΜΥ -3,4% και ΙΝΤΕΚ -1,5%.

Χειρότερη εικόνα στην χαμηλή ( ATHEX_SCI +0,2%) με ΠΕΡΦ -2,4%, ΙΝΛΙΦ -2,3% και ΜΟΤΟ -0,8%.

Σχετική πίεση στις διεθνείς αγορές με τον DAX -0,5% και τον S&P -0,3%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης





