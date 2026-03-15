Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης προσήλθε 19χρονος φίλος του 20χρονου θύματος στην Καλαμαριά

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης προσήλθε σήμερα (15/3) ένας 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σημειώνεται ότι ο νεαρός είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι διαθέσιμος να θέσει εαυτόν υπό την εποπτεία της Δικαιοσύνης. Ο δικηγόρος του ενημέρωσε σχετικά την τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία, η οποία ζήτησε να κληθεί ο νεαρός, σύμφωνα με το ERTNews.

Ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, εκτιμάται ότι ενημερώθηκε χθες ότι καταζητείτο, όταν πληροφορήθηκε για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος δύο φίλων του 20χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος φερόμενος δράστης έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία. Μέχρι την απολογία του παραμένει κρατούμενος.