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ΔΥΠΑ: Δεν υλοποιήσαμε το πρόγραμμα που αναφέρεται σε έκθεση της OLAF
Ειδήσεις
13:52 - 17 Μαρ 2026

ΔΥΠΑ: Δεν υλοποιήσαμε το πρόγραμμα που αναφέρεται σε έκθεση της OLAF

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή πρόσφατα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ σχετικά με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θεωρεί σκόπιμο να διευκρινίσει ορισμένα σημεία, με στόχο την αποφυγή παρανοήσεων και την έγκυρη, πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού.    

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, «το έγγραφο της OLAF δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο σε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ. Αντιθέτως, αφορά πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιήθηκε από διαφορετικό θεσμικό φορέα, συγκεκριμένα από τον ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο του αντίστοιχου έργου.

Στο πρόγραμμα αυτό, ως προϋπόθεση συμμετοχής προβλεπόταν οι ωφελούμενοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Υπηρεσία αναφέρεται στην έκθεση, ωστόσο η αναφορά αφορά αποκλειστικά την ιδιότητα των ωφελουμένων και όχι τον φορέα που υλοποίησε το έργο.

Κατά συνέπεια, η παρουσίαση του συγκεκριμένου έργου ως «προγράμματος της ΔΥΠΑ» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν αποδίδει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της OLAF».

Η ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι παραμένει στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης.

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