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Τούμπα: Αναβλήθηκε η δίκη των συλληφθέντων για λεκτική βία και απειλές κατά δημοσιογράφων
Ειδήσεις
13:36 - 17 Μαρ 2026

Τούμπα: Αναβλήθηκε η δίκη των συλληφθέντων για λεκτική βία και απειλές κατά δημοσιογράφων

Reporter.gr Newsroom
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Η εκδίκαση της υπόθεσης των οκτώ συλληφθέντων, οι οποίοι διώκονται για λεκτική βία και απειλές κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός την περασμένη Κυριακή, αναβλήθηκε για αύριο, Τετάρτη (18/3).       

Αναλυτικά, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου είχαν παραπεμφθεί μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας, αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή τους. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κατηγορουμένων, με στιγμιαία ένταση και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, οι οποίες ωστόσο κατεστάλησαν άμεσα με την παρέμβαση των αστυνομικών φρουρών.

Εις βάρος των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε δίωξη για τις πράξεις της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και της παράνομης βίας, αμφότερες τελεσθείσες από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση και πριν από την επίσημη έναρξή της.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες αφορούν πλημμελήματα και συνοδεύονται από την επιβαρυντική διάταξη του νέου Αθλητικού Νόμου. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν ηλικίες από 22 έως 45 ετών.

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