Χρονολόγιο κλιμάκωσης: Πώς οδηγήθηκαν Πακιστάν και Αφγανιστάν στο αιματηρό πλήγμα της Καμπούλ

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά στην Καμπούλ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε την κατηγορία, δηλώνοντας ότι στόχευσε στρατιωτικό στρατόπεδο και «τρομοκρατικές υποδομές».

Ακολουθεί χρονολόγιο των πρόσφατων συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών της Νότιας Ασίας, οι οποίες στο παρελθόν διατηρούσαν στενές συμμαχικές σχέσεις, όπως το παρουσιάζει το Reuters:

2025

12 Οκτωβρίου: Δεκάδες μαχητές σκοτώθηκαν σε νυχτερινές συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, στις πιο σοβαρές εχθροπραξίες από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ.

19 Οκτωβρίου: Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός μετά από συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, και δεσμεύτηκαν για περαιτέρω επαφές ώστε να διασφαλιστεί η διάρκειά της.

28 Οκτωβρίου: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέρρευσαν, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων.

25 Νοεμβρίου: Εννέα παιδιά και μία γυναίκα σκοτώθηκαν σε πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές σε τρεις ανατολικές επαρχίες, με τους Ταλιμπάν να ορκίζονται αντίποινα.

3 Δεκεμβρίου: Νέος γύρος συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία δεν οδήγησε σε πρόοδο. Στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του πακιστανικού στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών και του υπουργείου Εξωτερικών.

2026

27 Φεβρουαρίου: Πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν 22 στρατιωτικούς στόχους στο Αφγανιστάν. Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 Πακιστανοί στρατιώτες, ενώ 274 αξιωματούχοι και μαχητές των Ταλιμπάν έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 24 ώρες.

3 Μαρτίου: Πακιστανικά και αφγανικά στρατεύματα συγκρούστηκαν σε πολλά σημεία κατά μήκος των εκτεταμένων συνόρων. Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν προειδοποίησε ότι 42 άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα σε έξι ημέρες.

12 Μαρτίου: Μεσολαβητικές προσπάθειες της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση της έντασης. Συνάντηση μεταξύ του Κινέζου πρέσβη στο Πακιστάν και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ περιλάμβανε έκκληση για παύση των εχθροπραξιών.

13 Μαρτίου: Το Πακιστάν βομβάρδισε αποθήκη καυσίμων της ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας Kam Air κοντά στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, καθώς και κατοικημένες περιοχές στην Καμπούλ, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από δώδεκα.

17 Μαρτίου: Πάνω από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πακιστανική αεροπορική επιδρομή σε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Το Πακιστάν απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι στόχευσε στρατόπεδο μαχητών και τρομοκρατικές υποδομές.

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