Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 23χρονος για τη δολοφονία στην Καλαμαριά

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα (18/3), μετά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Κατά την περίπου δίωρη απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως είχε δεχθεί απρόκλητη επίθεση κάτω από το σπίτι του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή του.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του 20χρονου προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο νεαρός υπέκυψε σε βαριά τραύματα που του προκάλεσαν εκτεταμένη αιμορραγία. Η ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου, τεχνική σύμβουλος της οικογένειας, ανέφερε ότι ο θάνατος οφείλεται σε μαζική απώλεια αίματος.

Όπως εξήγησε, ο 20χρονος υπέστη ολιγαιμικό σοκ, έχοντας χάσει περίπου δύο λίτρα αίματος. Το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από μαχαιριά στο πρόσθιο μέρος του θώρακα, στην περιοχή της καρδιάς, η οποία προκάλεσε ρήξη στο τοίχωμά της.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε και δεύτερο τραύμα από μαχαίρι στη δεξιά μασχαλιαία περιοχή, ωστόσο το πρώτο χτύπημα ήταν εκείνο που αποδείχθηκε μοιραίο.

Επιπλέον, η εξέταση κατέγραψε και κακώσεις στο κεφάλι, με σοβαρότερη ένα κάταγμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.