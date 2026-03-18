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Ξεκινά αύριο η μάχη του Allwyn Final 4 για το Κύπελλο στο βόλεϊ ανδρών (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:06 - 18 Μαρ 2026

Ξεκινά αύριο η μάχη του Allwyn Final 4 για το Κύπελλο στο βόλεϊ ανδρών (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Στη Λάρισα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού βόλεϊ, ενόψει του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών που ξεκινά την Πέμπτη (19/3).

Η πόλη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, θεαματικούς πόντους και αναμετρήσεις που υπόσχονται να κριθούν στις λεπτομέρειες.

Το Κλειστό Νεάπολης μεταμορφώνεται σε σκηνή κορυφαίων μονομαχιών, καθώς τέσσερις ομάδες με ισχυρές φιλοδοξίες διεκδικούν τον τίτλο και μια θέση στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης είναι η Allwyn, η οποία διατηρεί την κληρονομιά του ΟΠΑΠ στη νέα εποχή, συνεχίζοντας να στηρίζει δυναμικά και έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό.

Στο τελευταίο «ζέσταμα» πριν τη μεγάλη διοργάνωση, αθλητές από όλες τις συμμετέχουσες ομάδες προσκαλούν τους φιλάθλους να βρίσκονται στο πλευρό τους, γεμίζοντας τις εξέδρες.

{https://www.youtube.com/shorts/3ORdToFer58}

Πότε ξεκινά η μάχη του τίτλου

Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, ΟΦΗ και Φλοίσβος είναι οι ομάδες που θα μονομαχήσουν για την ανάδειξη του Κυπελλούχου Ελλάδας. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 21:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών στις 19/03:

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός στις 17.00

Φλοίσβος-Πανιώνιος στις 20.00

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