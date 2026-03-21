Συνελήφθη και μία υπάλληλος του Τσαγκαράκη – Γνήσια μόνο 7 έργα της γκαλερί

Μία γυναίκα, υπάλληλος στη γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από τις αρχές, καθώς φέρεται να είχε κρύψει το Ευαγγέλιο που της είχε παραδώσει ο γνωστός γκαλερίστας, όταν κατάλαβε ότι θα γινόταν έλεγχος.

Το Ευαγγέλιο αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να προχωρήσουν οι Αρχές στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα, μετά από την ανάρτηση ενός βίντεο που έκανε ο ίδιος στο TikTok. Βέβαια, με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το Ευαγγέλιο εξετάστηκε από ειδικούς, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι είναι πράγματι του 18ου αιώνα.

Πώς μπήκε στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Οι Αρχές άρχισαν να ασχολούνται με τον γκαλερίστα όταν έφτασαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) πληροφορίες από άτομα που παρακολουθούσαν τα έργα του στις εκθέσεις και στις δημοπρασίες, ότι πιθανώς κάποια από αυτά είναι πλαστά.

Οι Αρχές εντόπισαν το συγκεκριμένο βίντεο στο TikTok, όπου ο γνωστός αντικέρ επιχείρησε να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, και αποφασίστηκε άμεσα η επέμβαση για να εμποδιστεί η συναλλαγή και να κατασχεθεί το αντικείμενο.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ και περισσότερα από 300 έργα, τα οποία, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ειδικών, είναι όλα πλαστά, εκτός από 7, που φαίνεται να είναι γνήσια.

Από την Παρασκευή (20/03), όταν έγινε γνωστή η αστυνομική επιχείρηση, αγοραστές έργων του γκαλερίστα εκφράζουν ανησυχίες ότι τα έργα μπορεί να είναι πλαστά και ζητούν πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να το επιβεβαιώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο γκαλερίστας αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη.