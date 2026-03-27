Αυστρία: Σχεδιάζει απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 14 ετών

Η τρικομματική κυβέρνηση της Αυστρίας, υπό την ηγεσία των συντηρητικών, σχεδιάζει να εισαγάγει απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 14 ετών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/3).

Όπως μεταδίδει το Reuters, μέλη του υπουργικού συμβουλίου από τα τρία κυβερνώντα κόμματα γνωστοποίησαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για την επιβολή της απαγόρευσης, με στόχο την προστασία των παιδιών από «εθιστικούς αλγορίθμους» και περιεχόμενο όπως η σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν πότε θα τεθεί σε ισχύ, ενώ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί ο τρόπος εφαρμογής της.

«Θα προστατεύσουμε αποφασιστικά τα παιδιά και τους νέους στο μέλλον από τις αρνητικές επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο αντικαγκελάριος Andreas Babler από τους Σοσιαλδημοκράτες.

«Δεν θα παραμείνουμε πλέον αδρανείς παρακολουθώντας αυτές τις πλατφόρμες να εθίζουν τα παιδιά μας και συχνά να τα βλάπτουν… Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση αγνοούνταν για πολύ καιρό και τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πλαίσιο, η Αυστραλία εισήγαγε το Δεκέμβριο απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, αποτελώντας την πρώτη χώρα που προχώρησε σε ένα τέτοιο μέτρο. Διάφορες χώρες εξετάζουν ή κινούνται προς παρόμοιες κατευθύνσεις. Στη Γαλλία, η κάτω Βουλή ενέκρινε τον Ιανουάριο απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Όπως δήλωσαν ο Babler και ο συντηρητικός υφυπουργός Ψηφιοποίησης Alexander Proell, σχέδιο νόμου για την αυστριακή απαγόρευση αναμένεται να καταρτιστεί έως τα τέλη Ιουνίου.

Ο Babler ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση δε θα καταρτίσει λίστα με συγκεκριμένες πλατφόρμες στις οποίες θα ισχύει η απαγόρευση, αλλά θα λαμβάνει αποφάσεις με βάση το πόσο εθιστικοί είναι οι αλγόριθμοί τους και αν περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως «σεξουαλικοποιημένη βία».