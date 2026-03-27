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Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου – Δεν αποδίδουν οι προσπάθειες Τραμπ να ανακόψει το ράλι
Εμπορεύματα
13:14 - 27 Μαρ 2026

Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου – Δεν αποδίδουν οι προσπάθειες Τραμπ να ανακόψει το ράλι

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (27/3), καθώς η κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει στο Ιράν προθεσμία 10 ημερών για να ανοίξει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent για παράδοση τον Μάιο ενισχύονται κατά 2,54 % στα 104,43 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τα κέρδη του αφού προηγουμένως ξεπέρασαν τα 110 δολάρια. Παράλληλα, τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) για τον Μάιο σημειώνουν άνοδο 2,78% στα 97,11 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν πολύ καλά», παρά τις «λανθασμένες δηλώσεις από τα Fake News Media και άλλους».

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα παγώσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου. Το Ιράν δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις του.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, ο Τραμπ είπε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 10 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα ως «δώρο» προς τις ΗΠΑ.

«Μας είπαν: “Για να σας δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι, θα σας αφήσουμε οκτώ δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο … και θα αποπλεύσουν αύριο”», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή τελικά αυξήθηκε: «Στη συνέχεια ζήτησαν συγγνώμη για κάτι που είπαν και είπαν: “Θα στείλουμε άλλα δύο πλοία”». Και τελικά έγιναν 10 πλοία», είπε.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ για ενδείξεις διαταραχής ή αποκλιμάκωσης, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζουν να προκαλούν έντονη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας. Τα στενά αποτελούν ζωτικής σημασίας δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του Τραμπ υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον κάποιες αποστολές πετρελαίου συνεχίζουν να διέρχονται από την περιοχή, κάτι που ενδέχεται να μετριάζει τις άμεσες ανησυχίες για την προσφορά.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η ευρύτερη αγορά πετρελαίου παραμένει ολοένα και πιο εύθραυστη, ακόμη κι αν επαναληφθούν μεμονωμένες αποστολές.

«Η αγορά πετρελαίου δεν υποτίμησε τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ· την απορρόφησε», δήλωσε η Paola Rodriguez-Masiu, επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου στη Rystad Energy.

«Για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, οι αγορές έδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα… υποστηριζόμενες από έναν συνδυασμό πλεονάσματος πριν από τη σύγκρουση, αποθεμάτων σε μεταφορά και πολιτικών αποθεμάτων που παρείχαν ένα προσωρινό “μαξιλάρι” και συγκράτησαν τις τιμές. Αυτή η φάση όμως τελειώνει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Rystad, το παγκόσμιο σύστημα έχει μετακινηθεί από μια κατάσταση «προστατευμένου αποθέματος» σε μια «εύθραυστη ισορροπία» έπειτα από εβδομάδες απωλειών στην προσφορά και μείωσης των αποθεμάτων, αφήνοντας μικρό περιθώριο για την απορρόφηση νέων κραδασμών.

Περίπου 17,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καυσίμων ημερησίως που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ συνολικά έχουν χαθεί σχεδόν 500 εκατομμύρια βαρέλια υγρών καυσίμων μέχρι στιγμής.

Αυξητικές τάσεις στο φυσικό αέριο - Ανεβαίνει το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3) τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου την Τρίτη εμφανίζουν κέρδη της τάξης του 0,33% και κινούμενα στα 55,400 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παρουσιάζει κέρδη 0,64% στα 4.437,84 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι κερδίζει κατά 0,21% που το φέρνουν στα 68,07 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός εμφανίζει απώλειες κατά 0,31% στα 5,4598 δολάρια η ουγγιά.

Στα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,19% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,3302 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, η βρετανική λίρα κερδίζει 0,07% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να «παίζει» στο 0,8654 και το δολάριο κερδίζει 0,22% έναντι της λίρας, με την ισοτιμία στο 1,3301

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