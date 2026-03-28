Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: 22 νεκροί σε λέμβο μεταναστών μετά από πολυήμερη περιπλάνηση στη θάλασσα

Μια ακόμη ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της Κρήτης, αναδεικνύοντας με δραματικό τρόπο τους κινδύνους των μεταναστευτικών διαδρομών στη Μεσόγειο. Είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πολυήμερη περιπλάνηση στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια ταξιδιού που ξεκίνησε από τις ακτές της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η λέμβος εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια της Ιεράπετρας από σκάφος της FRONTEX, σε απόσταση περίπου 53 ναυτικών μιλίων. Στο σκάφος επέβαιναν 26 επιζώντες, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και δύο παιδιά, οι οποίοι διασώθηκαν με τη συνδρομή και ιδιωτικού πλοίου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες των διασωθέντων αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Όπως κατέθεσαν, συνολικά 48 άτομα είχαν επιβιβαστεί στη λέμβο κατά την αναχώρησή της από το Τομπρούκ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η κακοκαιρία και η απώλεια προσανατολισμού οδήγησαν το σκάφος σε πολυήμερη περιπλάνηση μεταξύ του νότιου Κρητικού και του Λιβυκού πελάγους, με τους επιβαίνοντες να δίνουν μάχη για επιβίωση.

Η έλλειψη βασικών αγαθών, όπως νερό και τρόφιμα, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, αποδείχθηκαν μοιραίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι θάνατοι σημειώνονταν σταδιακά, ενώ τα θύματα ρίχνονταν στη θάλασσα, καθώς οι επιζώντες προσπαθούσαν να κρατήσουν τη λέμβο σε πλεύση.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 21 ετών, υπηκόων Νοτίου Σουδάν, οι οποίοι φέρονται να ήταν οι διακινητές και χειριστές της λέμβου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου.

Δύο από τους διασωθέντες κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, ενώ οι υπόλοιποι, συμπεριλαμβανομένων της γυναίκας και των δύο παιδιών, βρίσκονται υπό κράτηση στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε καλή κατάσταση υγείας.

Το νέο αυτό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις δραματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, συχνά με τίμημα την ίδια τους τη ζωή.