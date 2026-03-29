Επεισόδια στα Εξάρχεια και 114 προσαγωγές

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) στα Εξάρχεια μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, λίγο μετά τις 4:00 π.μ. ομάδα περίπου 30 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκε με πέτρες και μπουκάλια σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Λίγο αργότερα στη συμβολή των οδών Κωλέττη και Μπενάκη, οι άγνωστοι επιτέθηκαν εκ νέου στην ίδια διμοιρία, πετώντας αντικείμενα, ενώ έβαλαν φωτιά σε τρεις κάδους απορριμμάτων.

Γύρω στις 04:55 π.μ., στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη, σημειώθηκε νέα επίθεση από 15 κουκουλοφόρους σε αστυνομικές δυνάμεις.

Μετά τις επιθέσεις οι άγνωστοι μπήκαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κωλέττη και κατέβασαν τα ρολά. Στο σημείο έσπευσε εισαγγελέας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 114 προσαγωγές.