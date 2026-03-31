Ε.Σ.Α.μεΑ: Διαμαρτύρεται στον Μητσοτάκη για την απουσία μέτρων στήριξης των ατόμων με αναπηρία

Με επιστολή της στον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται για την απουσία στοχευμένων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις από τις επείγουσες ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και την προστασία των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας. Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία δεν αποτελεί απλώς κοινωνική πολιτική, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

Σταθερή και ουσιαστική αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ, καθώς και τη θεσμοθέτηση σύνδεσης των επιδομάτων αυτών με την ετήσια αύξηση του κατώτατου μισθού, ως μόνιμο και αυτόματο μηχανισμό προσαρμογής

Πρόβλεψη ειδικών μέτρων στήριξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις στο πλαίσιο των πολιτικών αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το Πάσχα σε χαμηλοσυνταξιούχους με αναπηρία και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων

Τα αναπηρικά επιδόματα εξακολουθούν να παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, δυσανάλογα σε σχέση με την αλματώδη αύξηση του κόστους ζωής σε βασικά αγαθά, και υπηρεσίες, όπως στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στην υγεία, στη στέγαση και δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών διαβίωσης, ούτε των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η αναπηρία, οδηγώντας χιλιάδες άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, κοινωνικού αποκλεισμού και διαρκούς ανασφάλειας.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα του 2ου Δελτίου του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το 2025, με τίτλο «Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα»: Διεύρυνση των ανισοτήτων, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός είναι η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Οι μισοί πολίτες με αναπηρία σε παραγωγική ηλικία ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κατάσταση για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, λόγω περικοπών, αυξημένου κόστους ζωής και υψηλών δαπανών για τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα, υπηρεσίες στέγασης και υγείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 2025, η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στον γενικό πληθυσμό οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση του ποσοστού της υλικής και κοινωνικής στέρησης σε 14,9% το 2025 από 14% το 2024.