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Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε από βράχους και σκοτώθηκε
Ειδήσεις
15:50 - 07 Απρ 2026

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε από βράχους και σκοτώθηκε

Reporter.gr Newsroom
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα 7/4 στα Μετέωρα, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από πτώση από βραχώδη σημείο της περιοχής.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου, όταν η άτυχη ημεδαπή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του τοπικού μέσου tameteora.gr, βρισκόταν σε Ιερά Μονή των Μετεώρων και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στο κενό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

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