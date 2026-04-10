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Fuel Pass 2026: Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα
Ειδήσεις
10:09 - 10 Απρ 2026

Fuel Pass 2026: Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα

Reporter.gr Newsroom
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Το σύστημα αποσυμφορήθηκε μετά το... χαμό των πρώτων ημερών και πλέον η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το επίδομα καυσίμων (Fuel Pass) είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ.

Τη Μ. Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Μέχρι χθες είχαν εκδοθεί 950.000 Fuel Passes με εκτιμήσεις να φτάσουν τα 1-1,2 εκατομμύρια τα αιτήματα που θα γίνουν αποδεκτά, επισήμανε στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, ωστόσο, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα, οι πληρωμές έχουν πλέον μετατεθεί για την Τρίτη του Πάσχα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnwyn6sv955?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 10:09
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