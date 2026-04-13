ΗΠΑ: Έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους για ανάρτηση Τραμπ που απεικονίζει εαυτόν ως...Ιησού

Μόλις λίγους μήνες μετά την υπογραφή νομοθεσίας που θα αφήσει σχεδόν 12 εκατομμύρια Αμερικανούς χωρίς ασφάλιση υγείας, αποδυναμώνοντας δραστικά το Medicaid, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή του Πάσχα (12/4) στο Truth Social μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τον απεικονίζει ως μια μορφή παρόμοια με τον Ιησού Χριστό.

Πιο αναλυτικά, στην επίμαχη εικόνα, από τα χέρια του εκπέμπεται θεϊκό φως καθώς «θεραπεύει» έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ στο φόντο αιωρείται ένας δαίμονας από την κόλαση.

Όπως επισημαίνει το Guardian, ορισμένοι από τους πιο προβεβλημένους και πιστούς χριστιανούς υποστηρικτές του, πολλοί εκ των οποίων τον είχαν στηρίξει και σε προηγούμενα ατοπήματα, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την αγανάκτησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Riley Gaines, παρουσιάστρια του Fox News και συντηρητική σχολιάστρια, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το δημοσίευσε». «Ψάχνει αντίδραση; Το πιστεύει πραγματικά; Όπως και να έχει, δύο πράγματα είναι αληθινά: 1) λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό 2) ο Θεός δεν εμπαίζεται», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Την ίδια στιγμή, η Megan Basham, αρθρογράφος στο συντηρητικό μέσο Daily Wire, χαρακτήρισε την ανάρτηση «ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ βλασφημία».

«Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος πίστευε ότι ήταν αστείο ή αν βρίσκεται υπό την επήρεια κάποιας ουσίας ή ποια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να υπάρχει γι’ αυτό», έγραψε. Ζήτησε από τον Τραμπ «να την κατεβάσει άμεσα και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και έπειτα από τον Θεό».

Η Isabel Brown, παρουσιάστρια στο ίδιο μέσο, δήλωσε ότι η εικόνα είναι «αηδιαστική και απαράδεκτη».

«Τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τον Ιησού», έγραψε. «Αυτή η ανάρτηση είναι, ειλικρινά, αηδιαστική και απαράδεκτη, αλλά και μια βαθιά παρερμηνεία του αμερικανικού λαού που βιώνει μια αληθινή και όμορφη αναβίωση της πίστης στο Χριστό».

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εικόνα που μοιράστηκε ο Τραμπ δεν ήταν η αρχική. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X από τον Nick Adams, έναν συντηρητικό σχολιαστή με ιστορικό δημοσίευσης περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη και βιβλικά θέματα γύρω από τον Τραμπ. Στην εκδοχή του Adams, στο φόντο διακρίνεται η σιλουέτα ενός Αμερικανού στρατιώτη. Στην εκδοχή του Τραμπ, ο στρατιώτης αυτός έχει μετατραπεί με επεξεργασία σε μια δαιμονική φιγούρα με κέρατα που δεσπόζει πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ εκείνος επιτελεί το «θαύμα» του.

Αντιδράσεις και από τους αποφιωμένους υποστηρικτές του Τραμπ

Ωστόσο, η οργή δεν περιορίστηκε μόνο σε γνωστά πρόσωπα των μέσων ενημέρωσης. Χρήστες του Truth Social στράφηκαν επίσης εναντίον του προέδρου για την επίμαχη εικόνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ βρίσκεται επίσης σε λεκτική αντιπαράθεση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τον πρώτο πάπα αμερικανικής καταγωγής στην ιστορία του καθολικισμού, αφού ο Λέων άφησε να εννοηθεί, χωρίς να τον κατονομάσει, ότι μια «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» καθοδηγεί την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ απάντησε αποκαλώντας τον ποντίφικα «ΑΔΥΝΑΜΟ στο έγκλημα», δηλώνοντας ότι «δεν είναι θαυμαστής του Πάπα Λέοντα» και υποστηρίζοντας ότι ο ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών «χαϊδεύει τη ριζοσπαστική Αριστερά». Ο Λέων, που έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για τη σφαγή και τις καταστροφές στη Γάζα, δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της παπικής πτήσης προς την Αλγερία ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να εκφράζεται κατά του πολέμου.

Επιπλέον, το «μομέντουμ» της ανάρτησης του Τραμπ δεν πέρασε απαρατήρητο καθώς πραγματοποιήθηκε τόσο στον απόηχο της αντιπαράθεσης με τον Πάπα, αλλά και μία εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα για τους Καθολικούς και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Οι πολιτικές Τραμπ πλήττουν την υγεία

Όπως υπογραμμίζει το Guardian, το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο καταγράφει τον Ιησού να θεραπεύει ασθενείς, να θρέφει πεινασμένους και να εκδιώκει δαιμόνια.

Ο νόμος “One Big Beautiful Bill Act” του Τραμπ, που υπογράφηκε το 2025, θα μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες για το Medicaid κατά περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας, με παιδιατρικά νοσοκομεία να προειδοποιούν ότι οι περικοπές αυτές θα πλήξουν άμεσα τους πιο ευάλωτους ασθενείς. Περισσότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αυτών των περικοπών προέρχεται από το Medicaid, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που παρέχει υγειονομική κάλυψη σε άτομα χαμηλού εισοδήματος και άτομα με αναπηρίες.

Ένας χρήστης στην πλατφόρμα X, η Mandy Arthur, αποτύπωσε το κλίμα γράφοντας: «Θεέ μου, ίσως κάναμε λάθος και εκλέξαμε κατά λάθος τον Αντίχριστο. Στείλε βοήθεια», έγραψε χαρακτηριστικά.