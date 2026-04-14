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BBC: Η ελληνική αστυνομία στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσει βίαια άλλους μετανάστες στα σύνορα
Ειδήσεις
12:04 - 14 Απρ 2026

BBC: Η ελληνική αστυνομία στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσει βίαια άλλους μετανάστες στα σύνορα

Reporter.gr Newsroom
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Η αστυνομία στην Ελλάδα στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία, σύμφωνα με το BBC.

Το BBC επικαλείται εσωτερικά αστυνομικά έγγραφα στα οποία οι φρουροί περιγράφουν πώς η στρατολόγηση των λεγόμενων μισθοφόρων διατάχθηκε και επιβλεπόταν από ανώτερους αξιωματικούς.

«Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν ισχυρισμούς για βαρβαρότητα, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι μετανάστες γδύθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν, ακόμη και σεξουαλικές επιθέσεις. Έχει ισχυριστεί ότι μισθοφόροι απασχολούνται ανεπίσημα στα σύνορα τουλάχιστον από το 2020», αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σχολίασε στο BBC ότι «δεν γνώριζε καθόλου» τους ισχυρισμούς για τη χρήση μεταναστών για απωθήσεις, ενώ οι αρχές της χώρας δεν έχουν απαντήσει σε σχετικό αίτημα από το βρετανικό μέσο.

Οι επαναπροωθήσεις - η αναγκαστική επιστροφή μεταναστών και αιτούντων άσυλο πέρα ​​από τα σύνορα χωρίς την δέουσα διαδικασία - θεωρούνται γενικά παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ισχυρισμοί ότι πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς μασκοφόρους άνδρες αναφέρθηκαν το 2022 από τον ολλανδικό ειδησεογραφικό οργανισμό Lighthouse Reports.

Η έρευνα του BBC - που διεξήχθη σε συνεργασία με την Consolidated Rescue Group (CRG) - ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, όταν έλαβε ένα ανησυχητικό βίντεο που φέρεται να έδειχνε μετανάστες να κακομεταχειρίζονται από μισθοφόρους.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από έναν λαθρέμπορο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δυσαρεστηθεί με τους συνεργάτες του. «Δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε το περιεχόμενο, αλλά αντικατοπτρίζει τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει από άλλες ανεξάρτητες πηγές», αναφέρει το BBC που συμπληρώνει ότι:

«Έκτοτε, έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από μετανάστες, πρώην μισθοφόρους, αστυνομικές πηγές, επίσημα έγγραφα και διαρροές απομαγνητοφώνησης:

Ένας συνοριοφύλακας δήλωσε σε πειθαρχική ακρόαση ότι είχε πληροφορίες, τις οποίες ανέφερε στους ανωτέρους του, ότι μισθοφόροι βίαζαν γυναίκες μετανάστριες.

Δύο μετανάστες και ένας πρώην μισθοφόρος λένε ότι είδαν ακραία βία τόσο από μισθοφόρους όσο και από την ελληνική αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού ανθρώπων μέχρι να λιποθυμήσουν.

Μια μετανάστρια λέει ότι ένας μασκοφόρος άνδρας έβγαλε την πάνα της κόρης της στο κυνήγι για τιμαλφή».

Μια αστυνομική πηγή στην περιοχή είπε στο BBC ότι μισθοφόροι έχουν χρησιμοποιηθεί για να απωθήσουν έως και εκατοντάδες ανθρώπους την εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει στρατιώτης, αστυνομικός ή αξιωματικός της Frontex (υπηρεσία συνόρων της ΕΕ) που να υπηρετεί εδώ στον Έβρο και να μην γνωρίζει ότι λαμβάνουν χώρα απωθήσεις», πρόσθεσε η πηγή.

Τέλος, το BBC αναφέρει πως έχει διαπιστώσει ότι οι μισθοφόροι είναι οι ίδιοι μετανάστες, που στρατολογούνται από χώρες όπως το Πακιστάν, η Συρία και το Αφγανιστάν, και ότι μπορεί να ανταμειφθούν με μετρητά και κινητά που έχουν κλαπεί από άλλους μετανάστες, καθώς και με έγγραφα που, στην πραγματικότητα, επιτρέπουν τη διέλευση από την Ελλάδα.

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