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Στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν στις 24 και 25 Απριλίου
Ειδήσεις
15:05 - 14 Απρ 2026

Στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν στις 24 και 25 Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Επιβεβαιώθηκε η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, αμέσως μετά την Ενδιάμεση Σύνοδο Κορυφής που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κεντρικό θέμα της επίσκεψης αναμένεται να αποτελέσει η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας, η οποία είχε υπογραφεί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2021 μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Ελιζέ.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος Ελλάδας και Γαλλίας στην περιοχή, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και ο συντονισμός Αθήνας και Παρισιού προς την κατεύθυνση μιας πιο ισχυρής και στρατηγικά αυτόνομης ευρωπαϊκής άμυνας.

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