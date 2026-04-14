Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια

Ξέσπασμα από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά του Νίκου Κωνσταντόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δίνει συνέχεια στη δημόσια κόντρα της με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τους οποίους κατηγορεί ότι «ασκούσαν εκφοβισμό εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Στην ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρεται ότι μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης, θα γίνουν τρεις κινήσεις:

- Οι δύο δικηγόροι θα κληθούν να δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα.

- Η Ένωση θα στραφεί για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια.

Και τέλος θα στείλει όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή της στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο.

Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.



Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!»