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ΕΣΑμεΑ: Αίτημα για αύξηση επιδομάτων και ουσιαστικά μέτρα στήριξης στα άτομα με αναπηρία
Ειδήσεις
15:56 - 14 Απρ 2026

ΕΣΑμεΑ: Αίτημα για αύξηση επιδομάτων και ουσιαστικά μέτρα στήριξης στα άτομα με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
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Αίτημα για άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, μέσω της αύξησης των επιδομάτων τους, κατέθεσε σήμερα (14/4) η Ε.Σ.Α.μεΑ. στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.      

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση:

«Τα αναπηρικά επιδόματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών διαβίωσης και του πρόσθετου κόστους της αναπηρίας, οδηγώντας χιλιάδες άτομα και τις οικογένειές τους σε οικονομική ασφυξία και κοινωνικό αποκλεισμό.

Δημοσιεύματα για επικείμενες αλλαγές στο σύστημα χορήγησης επιδομάτων επιτείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς ενισχύεται ο φόβος για περιορισμό δικαιούχων ή μείωση παροχών, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά άμεση και επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων, καθώς και διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στα επιδόματα και στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζει για πολλοστή φορά την επιτακτική ανάγκη για λήψη πρόσθετων, στοχευμένων μέτρων στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση και η ουσιαστική κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις».

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