Αφρικανική σκόνη αναμένεται να «σκεπάσει» τη χώρα - Επιδείνωση της ποιότητας αέρα και λασποβροχές

Ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα, μέτριας έντασης και συνοδευόμενο από νεφώσεις αλλά και κατά τόπους λασποβροχές, επηρεάζει τη χώρα μας σήμερα (14/4), σύμφωνα με ενημέρωση από τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα αναμένεται να επιδεινωθεί, φτάνοντας τοπικά και υπερβαίνοντας οριακά τα θεσμοθετημένα όρια, την Τρίτη του Πάσχα, κυρίως στα Ιόνια Νησιά, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4), το φαινόμενο προβλέπεται να επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη, η μεταφορά σκόνης αναμένεται να καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και τις σχετικές προγνώσεις μέσω των δεδομένων της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας CAMS, τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό portal του AtmoHub.

Υπενθυμίζεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA–ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), στο πλαίσιο του National Collaboration Programme.