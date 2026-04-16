Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Στο άνοιγμα των αιτήσεων για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, αλλά και στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης στο οποίο συμμετέχουν ήδη 6.500 ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Στο πεδίο της διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονέων, η κ. Μιχαηλίδου ανέλυσε την καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «εργαλείο ζωής» που απαντά στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του χρόνου. Το μέτρο, που εφαρμόζεται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια, επικεντρώνεται στη φροντίδα βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και αποτελεί βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προσφέροντας στους γονείς μια αξιόπιστη λύση που καλύπτει το κενό στις θέσεις των βρεφονηπιακών σταθμών.

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Αναφερόμενη στη στόχευση των εισοδηματικών κριτηρίων, η Υπουργός δήλωσε: «Για τις “Νταντάδες της Γειτονιάς” διαμορφώσαμε πιο δίκαια κριτήρια. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταργούμε τελείως τα εισοδηματικά όρια. Έτσι, διασφαλίζουμε ότι η μηνιαία οικονομική ενίσχυση (voucher) ύψους 500 ευρώ για γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, φτάνει στοχευμένα εκεί που υπάρχει ανάγκη». Παράλληλα, τόνισε ότι η διαδικασία είναι πλήρως διασφαλισμένη, καθώς η πληρωμή των επιμελητών πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω εργοσήμου που καλύπτεται από το κράτος.

Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των βρεφών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Δικαίωμα αίτησης έχουν βρεφοκόμοι, φοιτήτριες, αλλά και πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως η γιαγιά, ο παππούς ή η θεία. Όπως υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου, οι πιστοποιημένοι επιμελητές υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους υγείας, ποινικού μητρώου και εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα για την Ψηφιακή Ενδυνάμωση («Όλοι Digital»), το οποίο αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την εξάλειψη της ψηφιακής ανισότητας. Το μέτρο προβλέπει την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων για την αυτόνομη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από 6.500 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου 200 κόμβων σε όλη τη χώρα.

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Οι ωφελούμενοι μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το gov.gr για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, πώς να μπαίνουν στο e-banking της τράπεζάς τους, αλλά και πώς να κάνουν μόνοι τους τα ψώνια τους από το σούπερ μάρκετ.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας για την οικογένεια και την κοινωνία, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην εργασία και την καθημερινότητα.

Διπλάσιοι οι δικαιούχοι, ένα χρόνο μετά την άρση αδικίας για το επίδομα κώφωσης

Έναν χρόνο μετά την άρση μιας μακροχρόνιας αδικίας σε βάρος των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο: διπλασιάσαμε τους δικαιούχους και βάλαμε τέλος στον αποκλεισμό τους.

Πριν από έναν χρόνο, πήραμε μια ξεκάθαρη απόφαση: να βάλουμε τέλος σε έναν παράλογο αποκλεισμό. Επεκτείναμε το επίδομα βαρηκοΐας-κώφωσης σε όλους τους πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας. Συμπεριλάβαμε, για πρώτη φορά, και τους συμπολίτες μας 18 έως 65 ετών, που μέχρι τότε έμεναν εκτός χωρίς καμία δικαιολογία. Με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Κλείνουμε ήδη ένα χρόνο από μία σημαντική μεταρρύθμιση, που έβαλε τέλος σε μια χρόνια αδικία. Για ένα δικαίωμα και ένα αίτημα που πραγματικά δεν ακουγόταν από κανέναν. Γιατί, χιλιάδες, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία, συμπολίτες μας με κώφωση ή βαρηκοΐα και αναπηρία πάνω από 67% δεν έπαιρναν το μηνιαίο επίδομα κώφωσης, ύψους 391 ευρώ, ανάμεσα στις ηλικίες 18 έως 65 ετών».

Όπως τόνισε η κα Υπουργός «με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού η αδικία διορθώθηκε και το επίδομα επεκτάθηκε και σε αυτές τις ηλικίες. Έναν χρόνο μετά, οι τυπικοί δικαιούχοι του επιδόματος, από 6.300 έχουν διπλασιαστεί και έχουν φτάσει τους 12.200 και η σχετική δαπάνη διαμορφώθηκε από τα 2.500.000 ευρώ στα 4.800.000. Μια δαπάνη που δικαιολογείται απολύτως από την πάγια ανάγκη που κάλυψε και που ήδη έχει δικαιωθεί απόλυτα ως πολιτική επιλογή και απόφαση».

Η Υπουργός έκλεισε τη δήλωσή της αναφερόμενη στη σημασία της ρύθμισης αυτής λέγοντας «με πολιτικές όπως αυτή, μαζί με ένα πλέγμα άλλων που συνδυαστικά απευθύνονται στα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και σε κάθε συμπολίτη μας που δικαιούται μια στοχευμένη ή εξατομικευμένη παρέμβαση του κράτους λόγω των εξειδικευμένων αναγκών του, υλοποιούμε στην πράξη και αποδεικνύουμε πως εννοούμε με απόλυτο τρόπο την αρχή «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Κανείς μόνος του».