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Λέσβος: Παραμένουν στις επάλξεις οι κτηνοτρόφοι – Σύσκεψη το Σάββατο (18/4) για τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις
19:37 - 17 Απρ 2026

Λέσβος: Παραμένουν στις επάλξεις οι κτηνοτρόφοι – Σύσκεψη το Σάββατο (18/4) για τα επόμενα βήματα

Reporter.gr Newsroom
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Ανυποχώρητοι παραμένουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου και, απορρίπτοντας τις προτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη σημερινή σύσκεψη, επιτρέπουν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται στα πλοία της γραμμής μόνο επιβάτες και ΙΧ αυτοκίνητα.  

Το Σάββατο (18/4) έχει προγραμματιστεί σύσκεψη αμέσως μετά την επιστροφή των αντιπροσωπιών από την Αθήνα προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Πάντως, ήδη οι ελλείψεις στο νησί είναι εμφανείς, με τα ράφια των σούπερ μάρκετ να αδειάζουν, ενώ σε έλλειψη βρίσκεται και το κρέας, αφού τα σφαγεία παραμένουν κλειστά, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου του αφθώδους πυρετού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvk4a6n9scx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στα λιμάνια για τέταρτη συνεχή μέρα δηλώνουν, μεταξύ άλλων, πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, αφού πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι γυναίκα παραγωγός αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όταν πληροφορήθηκε τα όσα διαμείφθηκαν στη σύσκεψη στην Αθήνα σήμερα το πρωί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvkjyqfghsp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvk8wymsmj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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