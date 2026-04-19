Παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις – Αναζητείται ο οδηγός του οχήματος

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις σχετικά με το περιστατικό παράσυρσης και εγκατάλειψης της 16χρονης που σημειώθηκε το Σάββατο (18/4) στην οδό Λιοσίων, με εμπλοκή μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη μια γυναίκα που υποστήριξε ψευδώς ότι το όχημά της είχε κλαπεί, ένα άτομο που εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές ισχυριζόμενο –επίσης ψευδώς– ότι του είχε δοθεί η μηχανή, καθώς και ένας νεαρός που δήλωσε αναληθώς ότι ήταν συνεπιβάτης στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του οδηγού, ενώ έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο διακρίνονται οι πινακίδες κυκλοφορίας, γεγονός που τους επιτρέπει να γνωρίζουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος που παρέσυρε την ανήλικη.

Η 16χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης εκτινάχθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο παρέδωσε στις αρχές, ενώ κατέθεσε και ο ίδιος. Παράλληλα, έσπευσε να βοηθήσει την τραυματισμένη κοπέλα και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Σε αντίθεση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, αν και έπεσαν στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση, ανέβηκαν ξανά στο όχημα και απομακρύνθηκαν, αφήνοντας τη 16χρονη αβοήθητη.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και μετέφεραν τη νεαρή στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Δημογλίδου για τους τρεις συλληφθέντες: «Φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους»

Σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό, «σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει οι τρεις συλληφθέντες. Γιατί ακολουθήθηκε μια περίεργη διαδικασία. Όχι μόνο οι υπαίτιοι του τροχαίου δεν ενημέρωσαν και δεν παρέμειναν στο σημείο, γιατί αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας οδηγός ο οποίος κινείται αρκετές ώρες στους δρόμους είναι πιθανό να εμπλακεί και σε κάποιο τροχαίο. Σημασία έχει η συμπεριφορά του οδηγού και του εμπλεκόμενου μετά το τροχαίο και το κατά πόσο παραμένει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε όποιον έχει τραυματιστεί. Στην περίπτωση αυτή έχιε τραυματιστεί σοβαρά ένα ανήλικο παιδί, εγκατέλειψαν το σημείο ο οδηγός και ο συνοδηγός. Αναζητούμε τον οδηγό ο οποίος δεν είναι κάποιος από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και δεν μένει μόνο σε αυτά που είπαν οι τρεις συλληφθέντες».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν οι συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους, η ίδια ανέφερε ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση, επισημαίνοντας πως «η ιδιοκτήτρια της μηχανής προέταξε να δηλώσει κλοπή για να φύγει ουσιαστικά οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έφερε επειδή παραχώρησε το όχημα σε κάποιον άλλον».