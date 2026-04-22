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ΕΛΑΣ: Διαψεύδει προβλήματα στις επικοινωνίες - «Καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή λειτουργία»
Ειδήσεις
11:44 - 22 Απρ 2026

ΕΛΑΣ: Διαψεύδει προβλήματα στις επικοινωνίες - «Καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή λειτουργία»

Reporter.gr Newsroom
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Σε κανονικούς ρυθμούς και χωρίς να έχει επηρεαστεί η επιχειρησιακή της ετοιμότητα συνεχίζεται η επικοινωνία και ο συντονισμός των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο έκανε λόγο για προβλήματα στο σύστημα επικοινωνιών τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, από πλευράς ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζεται ότι δεν έχει προκύψει καμία δυσλειτουργία που να επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του: «Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών, με πλήρη επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών».

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