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Ανακαλύφθηκε ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην Τουρκία
Ειδήσεις
19:23 - 23 Απρ 2026

Ανακαλύφθηκε ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, ύψους περίπου δύο μέτρων, αποκαλύφθηκε στην αρχαία πόλη Λαοδικεία,  σημαντική ελληνιστική πόλη της Φρυγίας στη Μικρά Ασία, κοντά στο  Παμούκαλε της Τουρκίας. 

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, κάνοντας λόγο για μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη στην ιστορική περιοχή.

Το εύρημα θεωρείται σημαντικό προς την κατανόηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς της περιοχής.

{https://x.com/atrsklrzs/status/2047335274816864613}

Το άγαλμα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών και εργασιών αποκατάστασης στο Δυτικό Θέατρο της Λαοδίκειας, έναν χώρο γνωστό για τα πλούσια ιστορικά στρώματα και τη μνημειακή αρχιτεκτονική του.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 22:46
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