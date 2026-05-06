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Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου – Διασώθηκαν τα μέλη του πληρώματος
Ειδήσεις
10:40 - 06 Μάι 2026

Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου – Διασώθηκαν τα μέλη του πληρώματος

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση άμεσης κινητοποίησης βρέθηκαν από νωρίς το πρωί οι λιμενικές αρχές βόρεια της Άνδρου, όταν το φορτηγό πλοίο Corsage C, με σημαία Βανουάτου, προσάραξε σε βραχώδη ακτή και στη συνέχεια βυθίστηκε.  

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αλβανία με τελικό προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σύγκρουση με τα βράχια προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σκάφος, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην απώλειά του.

Στο Corsage C επέβαιναν εννέα ναυτικοί — οκτώ Τούρκοι και ένας από το Αζερμπαϊτζάν — οι οποίοι διασώθηκαν όλοι χωρίς τραυματισμούς, στο πλαίσιο επιχείρησης του Λιμενικού Σώματος.

Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος, ενώ οι υπόλοιποι επτά είχαν καταφέρει να φτάσουν σε δύσβατη βραχώδη περιοχή της Άνδρου, από όπου απεγκλωβίστηκαν από σωστικά συνεργεία. Έπειτα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά μέσα του Λιμενικού, ενώ άλλα δύο κατευθύνονται στην περιοχή. Παράλληλα, βοήθεια παρείχαν το επιβατηγό πλοίο Samos, τρία διερχόμενα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, διευκολύνοντας τη διάσωση των ναυτικών. Πλέον, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη και τη βύθιση του πλοίου.

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