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Όμιλος Emirates: Κέρδη ρεκόρ $6,6 δισ. για την αεροπορική το έτος 2025-2026
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:22 - 07 Μάι 2026

Όμιλος Emirates: Κέρδη ρεκόρ $6,6 δισ. για την αεροπορική το έτος 2025-2026

Reporter.gr Newsroom
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Ρεκόρ κατέγραψε σε έσοδα ο Όμιλος Emirates, παρά τις σοβαρές διαταραχές και προκλήσεις του τελευταίου μήνα, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. 

Ειδικότερα, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ο Όμιλος Emirates πέτυχε επιδόσεις ρεκόρ με κέρδη 6,6 δισ. $, αυξημένα κατά 7%, και έσοδα 41,0 δισ. $,διατηρώντας ισχυρή λειτουργική κερδοφορία με EBITDA 11,2 δισ. $ και ταμειακά διαθέσιμα ύψους $16,2 δισ.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates παρέμεινε στην κορυφή σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλών κερδών 22,8 δισ. 6,2 δισ. $, με τα έσοδά της να αυξάνονται στα 35,7 δισ. $ και τα ταμειακά της διαθέσιμα να ενισχύονται κατά 10%, φτάνοντας τα 15,0 δισ. $.
Παράλληλα, η dnata κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη με τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 12% στα 6,4 δισ. $ και τα κέρδη της να αγγίζουν τα 437 εκατ. $, σημειώνοντας άνοδο 2%. Σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση των ταμειακών της διαθεσίμων κατά 28%, τα οποία ανήλθαν σε 1,3 δισ. $.

Ο Όμιλος ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 1,0 δισ. δολάρια προς τον ιδιοκτήτη του, την Επενδυτική Εταιρεία του Ντουμπάι (Investment Corporation of Dubai - ICD), ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 5,7 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 3%, μετά και από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 9% σε 15% λόγω της εφαρμογής των κανόνων Pillar Two στα ΗΑΕ.

Ο Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα, παρά τις προκλήσεις του τελευταίου μήνα του έτους, επιβεβαιώνουν τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου Emirates, που βασίζεται στην ασφάλεια, την αριστεία, την καινοτομία, τους ανθρώπους και τις συνεργασίες».

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