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Capital Clean Energy Carriers: Kαθαρά κέρδη $18,3 εκατ. στο α&#039; τρίμηνο – Μέρισμα $0,15/ μετοχή
Ανακοινώσεις
16:26 - 07 Μάι 2026

Capital Clean Energy Carriers: Kαθαρά κέρδη $18,3 εκατ. στο α' τρίμηνο – Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Capital Clean Energy Carriers Corp. (η «Εταιρεία», «CCEC», «εμείς» ή «εμάς») (NASDAQ: CCEC), Διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία ποντοπόρων πλοίων, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026.

Κύρια Σημεία

  • Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες $98,0 εκατ.
  • Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες $18.3 εκατ.
  • Ολοκλήρωση έκδοσης ομολογιών, ύψους 250,0 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, με εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»).
  • Συμφωνία αποεπένδυσης ποσοστού 49% από το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Amore Mio I, μέσω σύστασης κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN και παράλληλη εξασφάλιση μακροχρόνιας ναύλωσης δεκαετούς διάρκειας.
  • Παραλαβή του δεύτερου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων, με όνομα Amadeus.
  • Επίσπευση της παράδοσης τριών υπό ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG.
  • Ανακοίνωση μερίσματος ύψους $0,15 ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2026.
  • Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους $20,0 εκατ.

Σχολιασμός Διοίκησης

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική της που στοχεύει στην δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων, παράγοντας ισχυρές ταμειακές ροές και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση μέσω της επιτυχημένης ομολογιακής έκδοσης. Μετά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, προχωρήσαμε σε μια καινοτόμα συναλλαγή, η οποία όχι μόνο ανέδειξε την ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις με σημαντικούς εταίρους στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, αλλά παράλληλα ενισχύουμε τη διαφοροποίηση, όπως και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ναυλώσεών μας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εν λόγω συναλλαγής, η μέση διάρκεια των σταθερών συμβάσεων για τα πλοία μεταφοράς LNG ανέρχεται σε 6,9 έτη, με τα συμβασιοποιημένα έσοδα να ανέρχονται σε $2,9 δισ., ενώ στην περίπτωση άσκησης του σύνολού των δικαιωμάτων προαίρεσης επέκτασης από τους ναυλωτές μας, τα σχετικά μεγέθη θα ανέλθουν σε 9,9 έτη και $4,3 δισ. αντίστοιχα.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα οι αναταραχές στο Ιράν, έχουν προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα, με άμεση επίπτωση την διατάραξη των παγκόσμιων ενεργειακών θαλάσσιων μεταφορών. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις της Εταιρείας σε συνδυασμό με την προνομιακή της θέση στην αγορά προσφέρουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω αυτών των ευμετάβλητων συνθηκών. Σε αυτό το περιβάλλον ωστόσο, παραμένουμε σε υψηλή εγρήγορση για πιθανές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω αστάθεια και, υπό αυτό το πρίσμα, επισπεύσαμε τις παραδόσεις τριών νεότευκτων πλοίων μεταφοράς LNG.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο κ. Martin Houston διορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του κ. Houston σε όλες τις πτυχές της αγοράς LNG αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.»

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 16:46
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