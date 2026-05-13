Wall Street: Πιέσεις από τον πληθωρισμό – «Πράσινος» ο Nasdaq χάρη στο ράλι των ημιαγωγών
16:44 - 13 Μάι 2026

Με ήπια υποχώρηση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (13/5), μετά από ακόμη μία έκθεση για τον πληθωρισμό που ξεπέρασε τις προβλέψεις, οδηγώντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.  

Παρ’ όλα αυτά, όπως είχε ήδη φανεί και από τις προσυνεδριακές συναλλαγές, η άνοδος των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών ενίσχυσε τον Nadaq, ο οποίος έχει προς το παρόν κερδίσει το πρόσημο.

Έτσι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο Dow Jones «παίζει» στις 49.537,76 μονάδες με απώλειες 0,45%, ο S&P 500 κινείται στις 7.393,49 μονάδες υποχωρώντας κατά 0,12% και ο Nasdaq παραμένει στα «πράσινα» με κέρδη 0,12% στις 26.122,86 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές κινούνται καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό — που ενισχύθηκαν από την άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν — ασκούν πιέσεις σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο και οι τράπεζες.

Ενδεικτικό το κλίμα από τις συναλλαγές πριν την έναρξη της συνεδρίασης, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται περισσότερο από 1%, όπως επίσης και η μετοχή της Advanced Micro Devices, ενώ η Micron Technology μπαίνει στη συνεδρίαση με κέρδη άνω του 5%.

Στην περίπτωση της Nvidia, ως «καταλύτης» της ανόδου λειτούργησε η είδηση πως ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, συνόδευσε τον πρόεδρο Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι.

«Η προσθήκη του την τελευταία στιγμή στην αποστολή του Τραμπ στην Κίνα αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές μετά τη χθεσινή πτώση, καθώς αναπτερώθηκαν οι ελπίδες για πρόοδο γύρω από το H200», σημείωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

«Το γεγονός ότι ο CEO της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο συνοδεύει τον πρόεδρο της χώρας του σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό ταξίδι δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη σε κανέναν και δύσκολα αποτελεί λόγο για νέα “βουτιά” στις μετοχές ημιαγωγών. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κλάδος δεν κινείται ιδιαίτερα ορθολογικά το τελευταίο διάστημα», ανέφερε ακόμη.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε έντονα ανοδική τροχιά, οδηγώντας την ευρύτερη αγορά ξανά κοντά σε ιστορικά υψηλά, καθώς αναθερμάνθηκε ο ενθουσιασμός γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά ταύτα, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq απομακρύνθηκαν την Τρίτη (12/5) από τα ιστορικά υψηλά τους μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό καταναλωτή που ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Με βάση τα σημερινά (13/5) στοιχεία, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 1,4% τον Απρίλιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2022 και σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση 0,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Παράλληλα, ο χονδρικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο — η μεγαλύτερη άνοδος από τον Δεκέμβριο του 2022 — ξεπερνώντας επίσης την εκτίμηση συναίνεσης για 4,9%.

«Οι αξιωματούχοι της Fed μπορούν μόνο να αναστενάξουν βλέποντας τη σημερινή έκθεση, γιατί ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σκέψεις περί μείωσης επιτοκίων, όσο κι αν το επιθυμούν οι οικονομικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ 2.0», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS, Κρις Ράπκι, προσθέτοντας ότι:

«Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν υψηλότερο πληθωρισμό, κάτι που σημαίνει ότι σύντομα οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών. Είναι απλώς θέμα χρόνου».

