Υπουργείο Αθλητισμού: Στα €31,3 εκατ. η φετινή στήριξη προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες, αυξημένη κατά 15,5%
23:59 - 14 Μάι 2026

Υπουργείο Αθλητισμού: Στα €31,3 εκατ. η φετινή στήριξη προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες, αυξημένη κατά 15,5%

Reporter.gr Newsroom
Αυξημένη κατά 4,2 εκατ. ευρώ (+15,5%) είναι η φετινή στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες, η οποία αγγίζει τα 31,3 εκατ. ευρώ συνολικά, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Συγκεκριμένα:

σε 17,75 εκατ. ευρώ ανέρχεται η ετήσια τακτική επιχορήγησή τους για το 2026, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης «Χίλων»

σε 11,05 εκατ. ευρώ (από 9,5 εκατ. πέρυσι), ανέρχεται η χρηματοδότησή τους από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία των Εθνικών Ομάδων όλων των ηλικιών,

σε 2,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η κάλυψη από το Υπουργείο Αθλητισμού (για πρώτη φορά) της δαπάνης που αντιστοιχεί στην ετήσια χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚ, για τις προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων, η οποία έως πέρυσι επιβάρυνε τις Ομοσπονδίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε:

«Η ουσιαστική στήριξη της βάσης του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Φέτος, για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, η συνολική δαπάνη μας προς τις Ομοσπονδίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού φτάνει πλέον τα 31,3 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15,5% σε σχέση με πέρυσι και είναι σχεδόν διπλάσια απ’ ότι παραλάβαμε το 2019. Με αυξημένους πόρους από την τακτική επιχορήγηση και από τη φορολογία των κερδών των παικτών του Στοιχήματος, ενισχύουμε σταθερά τις Ομοσπονδίες με διαφάνεια και θεσμική συνέπεια. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε τυχαίες, αποσπασματικές ή συγκυριακές πολιτικές. Χρειάζεται σχέδιο, που το εφαρμόζουμε καθημερινά, συνέχεια, λογοδοσία και πραγματικούς πόρους. Αυτό κάνουμε πράξη. Διαθέτουμε πλέον σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία, για έναν αθλητισμό με στέρεες βάσεις και προοπτική».

«Πρωταθλήτρια» στη συνολική χρηματοδότηση είναι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) με 3.762.330 ευρώ και ακολουθούν με:

3.127.576 ευρώ η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ),

3.115.962 ευρώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ),

2.162.744 ευρώ η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ),

1.337.717 ευρώ η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ),

1.151.664 ευρώ η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜΑμεΑ),

1.122.830 ευρώ η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (ΕΓΟ),

1.052.170 ευρώ η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (ΕΚΟΦΝΣ),

980.459 ευρώ η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ),

817.608 ευρώ η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚΟΕ),

803.073 ευρώ η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΟΠ),

589.486 ευρώ η Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο (ΕΛΟΤ),

Επιπλέον, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) επιχορηγείται με 973.476 ευρώ και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ) με 568.137 ευρώ.

