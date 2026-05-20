Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ
Ειδήσεις
13:27 - 20 Μάι 2026

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Reporter.gr Newsroom
Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla αναμένεται να φτάσουν εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Όπως ανέφερε στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η πρέσβης της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες του στολίσκου Global Sumud Flotillaλληνες πολίτες του στολίσκου Global Sumud Flotilla, προκειμένου να τους παρασχεθεί πλήρης προξενική συνδρομή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί κάθε αναγκαία υποστήριξη και ότι οι διαδικασίες επαναπατρισμού θα κινηθούν με ταχύτητα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού» υπογράμμισε, η κ. Ζωχιού.

Τόνισε, δε, πως το ΥΠΕΞ έχει προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

«Παραμένει σε ανοικτή γραμμή με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επισήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την ανθρωπιστική αποστολή του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, τόσο ως προς την εξέλιξη της επιχείρησης του Ισραηλινού Στρατού (IDF) για τον έλεγχο των συνολικά 57 σκαφών που τον απαρτίζουν, όσο και ως προς την τύχη των περισσότερων από 400 ακτιβιστών που συμμετέχουν σε αυτήν, οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα.

