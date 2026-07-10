ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας
Ειδήσεις
11:56 - 10 Ιουλ 2026

Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένοχους, κατά πλειοψηφία, για το βιασμό από κοινού μιας 19χρονης έκρινε σήμερα (10/7) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνταν στην υπόθεση του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, διαφοροποιούμενο από την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή τους.

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο έκρινε επίσης ομόφωνα ένοχο τον έναν από τους δύο καταδικασθέντες για το αδίκημα της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η κατηγορία αφορούσε την καταγραφή των επίδικων πράξεων με κάμερα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έφερε μέσα στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και αναμένεται να επανέλθει το απόγευμα, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ελαφρυντικών στους δύο καταδικασθέντες και να προχωρήσει στην επιβολή των ποινών τους.

Η εισαγγελική πρόταση που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή αγόρευσή του, ο εισαγγελέας επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας, υποστηρίζοντας ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προέκυψε πως εξέφρασε άρνηση ή επιχείρησε να απομακρυνθεί από το χώρο, παρά το γεγονός ότι -όπως ανέφερε- βρισκόταν μόνη της και η πόρτα του γραφείου ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα μπορούσε να είχε ζητήσει βοήθεια από το γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση, εκφράζοντας την άποψη ότι η συνολική εικόνα που προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία δεν παρέπεμπε σε περιστατικό βιασμού.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο εισαγγελέας, απαντώντας στις αντιδράσεις, υπογράμμισε ότι έργο του δικαστηρίου δεν είναι να αξιολογήσει την ηθική στάση των κατηγορουμένων, αλλά να διαπιστώσει εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να στοιχειοθετούν τις αποδιδόμενες αξιόποινες πράξεις.

Την ίδια στιγμή, άσκησε αυστηρή κριτική στη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, επισημαίνοντας ότι με τις ενέργειές τους εξέθεσαν την Ελληνική Αστυνομία και υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ακόμη και στην περίπτωση που οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές, οι κατηγορούμενοι είχαν υποχρέωση να προστατεύσουν τη νεαρή γυναίκα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας τους. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι, κατά την εκτίμησή του, η ηθική απαξία της συμπεριφοράς τους δεν αρκούσε από μόνη της για τη θεμελίωση ποινικής ευθύνης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος – Εκτός και ο Διονύσης Καλαματιανός
Πολιτική

Νέο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος – Εκτός και ο Διονύσης Καλαματιανός

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media
Ειδήσεις

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου
Πολιτική

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets
Ειδήσεις

Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets

Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων
Ειδήσεις

Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ειδήσεις

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:59

Λονδίνο: Επεισόδια μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου στο Μουντιάλ

Πολιτική
10/07/2026 - 12:53

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:48

Ηράκλειο Κρήτης: Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/07/2026 - 12:43

Ryanair: Η επίσημη απάντηση για το περιστατικό με το παράθυρο – Τι αναφέρει η εταιρεία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:35

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:32

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς

Πολιτική
10/07/2026 - 12:25

Τσουκαλάς: Επαναφορά 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ, ξεπάγωμα επικουρικών και αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/07/2026 - 12:21

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στη βιομηχανική παραγωγή το Μάιο

Εμπορεύματα
10/07/2026 - 12:21

IEA: Πρώτη ετήσια πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου από το 2020

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:16

H αστυνομία ανακοίνωσε συλλήψεις δύο ατόμων για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
10/07/2026 - 12:12

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό

Οικονομία
10/07/2026 - 12:10

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 12:06

Οι κακιές γλώσσες λένε πως ο Τσίπρας ήταν «άδειος» στο Περιστέρι

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/07/2026 - 11:57

Θρίλερ στον αέρα: Έσπασε παράθυρο και «ρούφηξε» επιβάτη – Επιστροφή στο Μακεδονία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:56

Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Πολιτική
10/07/2026 - 11:40

Νέο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος – Εκτός και ο Διονύσης Καλαματιανός

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:36

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

Πολιτική
10/07/2026 - 11:24

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου

Πολιτική
10/07/2026 - 11:24

Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στη Βουλή - Μειώσεις στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 11:19

Δήμος Αθηναίων: Ενίσχυση της καθαριότητας σχολικών κτιρίων με 534 νέους εργαζόμενους

Οικονομία
10/07/2026 - 11:09

Θεοδωρικάκος: «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μειώσεις τιμών» – Έρχεται εθνική πρωτοβουλία για φθηνότερα προϊόντα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:09

Hürriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 στο Κατάρ, ανοίγοντας το δρόμο για τα F-35

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 11:06

ΥΠΕΝ: Δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:58

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 10:55

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/07/2026 - 10:47

Capital controls κατά της ακρίβειας

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ