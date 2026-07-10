Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Ένοχους, κατά πλειοψηφία, για το βιασμό από κοινού μιας 19χρονης έκρινε σήμερα (10/7) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνταν στην υπόθεση του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, διαφοροποιούμενο από την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή τους.

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο έκρινε επίσης ομόφωνα ένοχο τον έναν από τους δύο καταδικασθέντες για το αδίκημα της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η κατηγορία αφορούσε την καταγραφή των επίδικων πράξεων με κάμερα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έφερε μέσα στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και αναμένεται να επανέλθει το απόγευμα, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ελαφρυντικών στους δύο καταδικασθέντες και να προχωρήσει στην επιβολή των ποινών τους.

Η εισαγγελική πρόταση που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή αγόρευσή του, ο εισαγγελέας επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας, υποστηρίζοντας ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προέκυψε πως εξέφρασε άρνηση ή επιχείρησε να απομακρυνθεί από το χώρο, παρά το γεγονός ότι -όπως ανέφερε- βρισκόταν μόνη της και η πόρτα του γραφείου ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα μπορούσε να είχε ζητήσει βοήθεια από το γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση, εκφράζοντας την άποψη ότι η συνολική εικόνα που προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία δεν παρέπεμπε σε περιστατικό βιασμού.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο εισαγγελέας, απαντώντας στις αντιδράσεις, υπογράμμισε ότι έργο του δικαστηρίου δεν είναι να αξιολογήσει την ηθική στάση των κατηγορουμένων, αλλά να διαπιστώσει εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να στοιχειοθετούν τις αποδιδόμενες αξιόποινες πράξεις.

Την ίδια στιγμή, άσκησε αυστηρή κριτική στη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, επισημαίνοντας ότι με τις ενέργειές τους εξέθεσαν την Ελληνική Αστυνομία και υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ακόμη και στην περίπτωση που οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές, οι κατηγορούμενοι είχαν υποχρέωση να προστατεύσουν τη νεαρή γυναίκα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας τους. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι, κατά την εκτίμησή του, η ηθική απαξία της συμπεριφοράς τους δεν αρκούσε από μόνη της για τη θεμελίωση ποινικής ευθύνης.