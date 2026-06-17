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Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
Επιχειρήσεις
12:13 - 17 Ιουν 2026

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Reporter.gr Newsroom
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O Όμιλος AKTOR ανακοινώνει την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025 η οποία τεκμηριώνει τον δυναμικό μετασχηματισμό του και την πορεία του προς ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Ο Όμιλος θέτει τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της στρατηγικής του και προχωρά στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής απανθρακοποίησης στο πλαίσιο του “AKTOR Decarbonization Strategy 2030” με στόχο τη σταδιακή μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Και για την υλοποίηση του στόχου αυτού έχει θέσει σε λειτουργία κατάλληλα πιστοποιημένα εργαλεία και σύγχρονους μηχανισμούς σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, όπως η Ανάλυση Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Climate Resilience Analysis) και η Αξιολόγηση Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα (Biodiversity Impact Assessment), ενισχύοντας την ικανότητά του να εντοπίζει κινδύνους, να προσαρμόζεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων του.

Βέλτιστες πρακτικές για την Κυκλική Οικονομία

Στα εργοτάξια, ο Όμιλος AKTOR εφαρμόζει οργανωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη μείωση των ποσοτήτων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που οδηγούνται σε ταφή, μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Επίσης, προχωρά στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κυκλικής οικονομίας, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σταδιακά σε ισχύ από το 2027, ενσωματώνοντας σύγχρονες πρακτικές κυκλικής παραγωγής, υπεύθυνων προμηθειών και αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων. Επιπλέον, παράλληλα με άλλες δράσεις, ο Όμιλος εκπονεί Στρατηγική για τη δημιουργία κοινής αξίας με τις τοπικές κοινότητες, ενώ σχεδιάζει την εφαρμογή μιας ομιλικής Πολιτικής Βιοποικιλότητας.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, η οποία διαμορφώνει το πλαίσιο για την υπεύθυνη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, συνδυάζοντας περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτεραιότητες, επιδιώκοντας τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία και τους μετόχους του και τον θετικό αντίκτυπο σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Διάκριση από τον EcoVadis

Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται και στην πρώτη αξιολόγηση του Ομίλου AKTOR από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης βιωσιμότητας EcoVadis, όπου ο Όμιλος κατέκτησε το Silver Award. Με τη διάκριση αυτή, ο Όμιλος όχι μόνο υπερέβη τον αρχικό του στόχο, αλλά και πέτυχε νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα την κατάκτηση της αξιολόγησης Silver. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τον Όμιλο στο ανώτερο 15% των εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν μέσω της πλατφόρμας EcoVadis, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στη λειτουργία και τη στρατηγική του.

Επιτεύγματα βιώσιμης ανάπτυξης για το 2025

Περιβάλλον

  1. Αυξήθηκε κατά 35% η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, από 36.000 σε 47.000 MWh.
  2. Μειώθηκε κατά 15% η κατανάλωση ενέργειας από ορυκτές πηγές (από 283.000 σε 238.000 MWh).
  3. Αυξήθηκε ο όγκος νερού που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε κατά 8%, από σχεδόν 130.000 m3, σε σχεδόν 140.000 m3.
  4. Ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε το 91% των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Διακυβέρνηση

  1. Αυξήθηκε το ποσοστό των γυναικών σε επίπεδο ανώτατων στελεχών διοίκησης από 23% σε 30%.
  2. Αυξήθηκαν κατά 52% συνολικά οι ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων και τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης AKTOR Drive.
  3. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις ESG σε επίπεδο Ομίλου και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για βασικές εσωτερικές ομάδες.
  4. Αναθεωρήθηκε η Πολιτική Προμηθειών και η αξιολόγηση προμηθευτών με βάση κριτήρια βιωσιμότητας.

Κοινωνία

  1. Ο Όμιλος στήριξε δράσεις για τις τοπικές κοινότητες, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την ιστορική κληρονομιά και τον πολιτισμό.
  2. Διατήρησε το μισθολογικό χάσμα σε χαμηλά επίπεδα (4,40%), κάτω του τεθέντος στόχου (5%).
  3. Υλοποίησε το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών AKTOR4The Future, καλύπτοντας το κόστος μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό και προσφέροντας, στη συνέχεια, εγγυημένη εργασία στον Όμιλο για πέντε χρόνια.
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