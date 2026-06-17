Διαμαντοπούλου: Ωραία ατάκα το «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια

Η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην κυβερνητική φράση περί «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», επιλέγοντας να επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο την περίοδο των μνημονίων, κάνοντας λόγο για «τζάμπα μάγκες» εκείνης της εποχής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον μόνο πολιτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που διαθέτει, όπως είπε, ολοκληρωμένο πρόγραμμα και συνολικό όραμα ενόψει των επόμενων εκλογών.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (17/06) στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, η πρώην υπουργός τόνισε ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν καταθέτει αποσπασματικές προτάσεις, αλλά εντάσσει κάθε πολιτική θέση σε ένα ενιαίο σχέδιο για τη χώρα. «Το ΠΑΣΟΚ έχει όραμα και πρόγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι οι εκλογές δεν θα κριθούν από επιμέρους μέτρα προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά από ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Η ίδια άσκησε κριτική στην πολιτική της Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για μια λογική συνεχών επιδομάτων. Όπως υποστήριξε, η χώρα λειτουργεί με τη νοοτροπία «ό,τι πρόβλημα υπάρχει, θα δώσω ένα επίδομα», κάτι που –κατά την ίδια– «αναπαράγει τη φτώχεια». Αντιπρότεινε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο που αφορά τις μεταφορές, την περιφέρεια, την παιδεία, την υγεία, την ψηφιακή μετάβαση και τη βιομηχανική παραγωγή.

Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίστηκε και για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας ότι «δεν μας ενδιαφέρει τι είπε ο Τσίπρας, ας πει ό,τι θέλει». Πρόσθεσε επίσης ότι, κατά την άποψή της, ο πρώην πρωθυπουργός δεν διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία ώστε να εμφανιστεί εκ νέου ως φορέας εναλλακτικής πρότασης, συνδέοντας την κριτική της με τις πολιτικές υποσχέσεις της μνημονιακής περιόδου.

Για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση πριν από τις κάλπες είναι επιζήμια για τα κόμματα. Όπως σημείωσε, όταν ένα κόμμα προεκλογικά προδιαγράφει με ποιον θα συνεργαστεί, «ανοίγει πόρτες και παράθυρα» και τελικά χάνει μέρος της εκλογικής του απήχησης. Το ζήτημα της διακυβέρνησης, τόνισε, θα προκύψει αποκλειστικά από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού.

Αναφερόμενη στο εκλογικό ακροατήριο του Κέντρου, υποστήριξε ότι πρόκειται για πολίτες που μετακινήθηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ασφάλεια, σταθερότητα, δικαιοσύνη και ευρωπαϊκή προοπτική, κυρίως λόγω του φόβου επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν τους χαρίζουμε ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στη Δεξιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, απαντώντας στο ζήτημα της κυβερνησιμότητας, υπογράμμισε ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, αλλά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή «με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική» απαιτείται ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, ανέβασε τον πολιτικό πήχη για τη Χαριλάου Τρικούπη, δηλώνοντας ότι ο στόχος του κόμματος στις επόμενες εκλογές είναι η πρώτη θέση: «Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα».

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