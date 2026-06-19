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Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου
Ειδήσεις
17:05 - 19 Ιουν 2026

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής, του Προεδρείου της ΠΕΤΑΚ, του Προεδρείου της ΠΟΒΕΣΑ και του Προεδρείου της ΠΟΜΙΔΑ, με θέμα τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι , με δεδομένη την επερχόμενη λήξη της προθεσμίας στις 30 Ιουνίου, η διαδικασία απογραφής εξελίσσεται ομαλά και κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, ιδίως ως προς τους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ευχαρίστησε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη συμβολή τους στην επίτευξη των ποσοστών απογραφής μέχρι σήμερα. Παράλληλα ζητήθηκε από όλους να συμβάλουν, τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, σε ένα εντατικό «σπριντ» ενημέρωσης, ώστε να μη μείνει κανένας ανελκυστήρας εκτός Μητρώου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε ότι, μετά την λήξη της προθεσμίας, θα οργανωθεί το πλαίσιο των ελέγχων με αποτελεσματικό τρόπο, με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή, την ασφάλεια των χρηστών και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η επόμενη μέρα για τους ανελκυστήρες μετά την ολοκλήρωση της απογραφής. Έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η Πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για την στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η παράταση της προθεσμίας μπορούσε να δοθεί μία μόνο φορά, και η δυνατότητα αυτή έχει ήδη εξαντληθεί.

Η εικόνα μέχρι σήμερα καταδεικνύει ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο. Στις 30/11/2025 είχαν απογραφεί 263.087 ανελκυστήρες, ενώ στις 19/6/2026 ο αριθμός ανήλθε σε 286.324.

Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 310.000, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ήδη απογραφεί πολύ υψηλό ποσοστό του εκτιμώμενου συνόλου. Η εικόνα αυτή συμβαδίζει και με την ενημέρωση που δόθηκε κατά τη συνάντηση από τους εκπροσώπους των συντηρητών και εγκαταστατών, σύμφωνα με την οποία η απογραφή κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά.

Συνεπώς, εκείνο που απαιτείται πλέον είναι η άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμών δηλώσεων που απομένουν έως τις 30 Ιουνίου.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

* σε πολυκατοικίες,

* σε κτίρια γραφείων,

* σε ξενοδοχεία,

* σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,

* ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας καλεί τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές να αφιερώσουν 5 λεπτά για να ολοκληρώσουν μια διαδικασία που γίνεται εντελώς δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας: https://elevator.mindev.gov.gr

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η διαδικασία είναι απλή, ολιγόλεπτη και πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Όπου υπάρχει δυσκολία, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τους συντηρητές ή τους εγκαταστάτες τους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της απογραφής.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας καλεί ειδικότερα τους συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να εξετάσουν άμεσα, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τους πελάτες τους, την κατάσταση απογραφής των ανελκυστήρων που εξυπηρετούν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε κανένας ανελκυστήρας να μη μείνει εκτός μητρώου.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

* 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

* 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

* 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής τους δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Η συνέχιση λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν είναι επιτρεπτή.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 238 του ν. 5297/2026, μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης τον νόμιμο αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάγονται στις ίδιες διοικητικές κυρώσεις, ανά κατηγορία ανελκυστήρα, που προβλέπονται για τη μη απογραφή.

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