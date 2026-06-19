ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Ο ΕΦΕΤ, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, ενημερώθηκε από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά τυριού γαλλικής προέλευσης, στο οποίο εντοπίστηκαν εντεροτοξίνες που παράγονται από τον παθογόνο μικροοργανισμό Staphylococcus aureus.

Πρόκειται για μαλακό τυρί που διατίθεται με την ονομασία πώλησης «Petit Brie» και την εμπορική επωνυμία «Ile de France», σε συσκευασία 125 γραμμαρίων. Το προϊόν φέρει αριθμό παρτίδας S26097F2X2 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 06/06/2027.

Το συγκεκριμένο τυρί διανεμήθηκε στην ελληνική αγορά από την εταιρεία «Eurofood Quality S.A.» σε διάφορα σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων. Η επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την απόσυρση του προϊόντος από το δίκτυο των πελατών της.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να αποφύγουν την κατανάλωσή του.