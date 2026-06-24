ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ
Ειδήσεις
10:41 - 24 Ιουν 2026

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας. 

Ένα από τα μεγάλα δεκάρια του ελληνικού ποδοσφαίρου και σπεσιαλίστας στα φάουλ, ο Τάκης Γκώνιας έκανε σημαντική καριέρα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τον Λεβαδειακό από τον οποίο μεταπήδησε στον Ολυμπιακό.

Αγωνίστηκε ακόμα σε Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό και Πανιώνιο, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε Μεσσίνα και Κροτόνε.

Στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα προπονητή.

{https://www.youtube.com/watch?v=KwIBwboWA3U}

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

“Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη”.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;
Ειδήσεις

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία
Εργασιακά

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ