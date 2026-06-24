Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας.

Ένα από τα μεγάλα δεκάρια του ελληνικού ποδοσφαίρου και σπεσιαλίστας στα φάουλ, ο Τάκης Γκώνιας έκανε σημαντική καριέρα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τον Λεβαδειακό από τον οποίο μεταπήδησε στον Ολυμπιακό.

Αγωνίστηκε ακόμα σε Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό και Πανιώνιο, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε Μεσσίνα και Κροτόνε.

Στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα προπονητή.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

“Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη”.





