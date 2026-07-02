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Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο
Ειδήσεις
11:48 - 02 Ιουλ 2026

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

Reporter.gr Newsroom
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Συνελήφθη 58χρονος σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από καταγγελία μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, σύμφωνα με την οποία, όσο εκείνη απουσίαζε από το σπίτι, ο εκμισθωτής του ακινήτου εισήλθε στην οικία και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, μπροστά στο δεύτερο παιδί της, ηλικίας 11 ετών.

Το περιστατικό, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Μετά την αναφορά της μητέρας στις αρχές, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 58χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι που νοικιάζει η οικογένεια, ενοχλημένος από τις φωνές των παιδιών.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, κατηγορείται ότι χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και ότι προσπάθησε να το πνίξει χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

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