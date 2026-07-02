Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

Το περιστατικό, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου.
Μετά την αναφορά της μητέρας στις αρχές, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η καταγγελία
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 58χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι που νοικιάζει η οικογένεια, ενοχλημένος από τις φωνές των παιδιών.
Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, κατηγορείται ότι χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και ότι προσπάθησε να το πνίξει χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι.
Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.