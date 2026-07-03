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Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ
Ειδήσεις
11:22 - 03 Ιουλ 2026

Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της, η οποία λήγει στα τέλη του 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.      

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Les Échos, ρωτήθηκε εάν αποκλείει μια πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ, ενδεχομένως προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στη γαλλική πολιτική συζήτηση. Η ίδια απάντησε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό, επισημαίνοντας πως θεωρεί σημαντικό να υπάρξει μια ευρωπαϊκή φωνή στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις της διαφοροποιούνται από προηγούμενες τοποθετήσεις που είχε κάνει, όταν είχε επιχειρήσει να περιορίσει τα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησης. Τότε είχε χρησιμοποιήσει τη φράση ότι «ο καπετάνιος δεν εγκαταλείπει το πλοίο σε δύσκολες στιγμές», αναφερόμενη στις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που είχαν προκαλέσει οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Εκείνη την περίοδο είχε ξεκαθαρίσει ότι πρόθεσή της ήταν να παραμείνει στην ηγεσία της ΕΚΤ έως την ολοκλήρωση της θητείας της, στα τέλη Οκτωβρίου του 2027.

Παρότι στη νέα της συνέντευξη δεν επανέλαβε τη συγκεκριμένη δέσμευση, άφησε να εννοηθεί ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές της επόμενης άνοιξης, διευκρινίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στα σχέδιά της.

Αναφερόμενη στον πιθανό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στη δημόσια συζήτηση, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι θα τοποθετούνταν τόσο ως Γαλλίδα όσο και ως Ευρωπαία, καθώς, όπως είπε, αισθάνεται βαθιά συνδεδεμένη και με τις δύο αυτές ιδιότητες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Γαλλία οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, χωρίς το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τη στήριξη που αυτό προσφέρει, οι οικονομικές προοπτικές της χώρας θα ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιες.

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