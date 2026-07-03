Φωτιά στην Καρδίτσα - 25 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική περιοχή κοντά στον οικισμό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπισή της.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026