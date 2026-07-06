Πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο: Επίδομα στους πληγέντες και €5 εκατ. για αποκατάσταση των υποδομών

Ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου.

Παράλληλα, οι πληγέντες πολίτες θα λάβουν άμεσα την πρώτη οικονομική ενίσχυση με την ολοκλήρωση των αυτοψιών, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Αυτοψίες και οικονομική ενίσχυση των πολιτών

Μετά τη σύσκεψη, ο κ. Κατσαφάδος επισκέφθηκε μαζί με τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και τον συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, τις πληγείσες περιοχές και το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Εκεί ενημερώθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Σε δηλώσεις του ανέφερε: «Κάναμε σύσκεψη τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τους δυο Δημάρχους. Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν όλες αυτές οι διαδικασίες».

Αναφερόμενος στους πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις κατοικίες τους, διευκρίνισε ότι οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όπως είπε, «ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνει τις αυτοψίες και με το φύλλο αυτοψίας οι πολίτες θα προσέλθουν στον Δήμο μαζί με ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο Ε1 και το Ε9 για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την οικοσκευή και το επίδομα των βιοτικών αναγκών».

Στήριξη των επιχειρήσεων

Ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα προχωρήσει άμεσα σε αυτοψίες στις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

Όπως επισήμανε, «ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια και είπε ότι άμεσα θα βγάλει συνεργεία, ούτως ώστε να κάνει αυτή τις αυτοψίες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί». Για τις υποδομές που υπέστησαν καταστροφές, διευκρίνισε ότι «το ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 5 εκ. ευρώ».

Κρατική στήριξη

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, υπογράμμισε ότι υπάρχει σαφής δέσμευση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Υπάρχει διαβεβαίωση δια στόματος του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί αναφορικά με την αποκατάσταση όλων των ζημιών. Το μερίδιο που αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος είναι πολύ σημαντικό. Από εμάς εξαρτάται να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες, να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται», δήλωσε, εκτιμώντας ότι η πρώτη αποτύπωση των ζημιών θα έχει ολοκληρωθεί έως την επόμενη ημέρα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

«Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τον κ. Κατσαφάδο για στήριξη της Κεντρικής διοίκησης στις πληγείσες περιοχές μας ικανοποιούν σε πρώτο βαθμό. Είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης σε τέτοιες στιγμές, περάσαμε εφιαλτικές ώρες από το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά ακόμα σιγοκαίει στις βιομηχανίες της Φιλοθέης, οι κάτοικοι περιμένουν και εμείς είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή», ανέφερε.

Η πρώτη εικόνα των καταστροφών

Σύμφωνα με την αρχική καταγραφή στον Δήμο Παύλου Μελά, στον οικισμό Φιλοθέης έχουν καταγραφεί ζημιές στο κύριο κτίσμα δύο κατοικιών, φθορές στις περιφράξεις τριών κατοικιών και στους αύλειους χώρους άλλων τριών. Παράλληλα, καταστράφηκε ολοσχερώς γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, ενώ οκτώ ξύλινα παραπήγματα που χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικοί χώροι κάηκαν ολοσχερώς. Προβλήματα έχουν επίσης εντοπιστεί σε γεωτρήσεις και στο δίκτυο ύδρευσης.

Στη Ζώνη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ευκαρπίας, οι πρώτες αυτοψίες κατέγραψαν ολοκληρωτική καταστροφή σε τρεις επαγγελματικούς χώρους, μερικές ζημιές σε ακόμη τρεις επιχειρήσεις, καθώς και φθορές στους αύλειους χώρους πέντε ακόμη επαγγελματικών εγκαταστάσεων.