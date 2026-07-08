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Σύγκρουση για το Κυπριακό: Χατζηβασιλείου, Διαμαντοπούλου και Νταβούτογλου αντάλλαξαν βαριές αιχμές
Ειδήσεις
17:30 - 08 Ιουλ 2026

Σύγκρουση για το Κυπριακό: Χατζηβασιλείου, Διαμαντοπούλου και Νταβούτογλου αντάλλαξαν βαριές αιχμές

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη αντιπαράθεση για το Κυπριακό σημειώθηκε στο πλαίσιο του 30ού Government Roundtable του Economist Impact, με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου, και τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την ιστορία, το διεθνές δίκαιο και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Στη συζήτηση παρενέβη και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία έθεσε το ζήτημα της συνέπειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εφαρμογή των αρχών και των αξιών της.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον Αχμέτ Νταβούτογλου να υποστηρίζει ότι η ευθύνη για τη μη επίλυση του Κυπριακού βαρύνει την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα του 2004 για το Σχέδιο Ανάν, επισημαίνοντας ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα ήταν εκείνη που απέρριψε την πρόταση επίλυσης του Κυπριακού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο το πολιτικό ζήτημα του νησιού παρέμενε άλυτο.

Χατζηβασιλείου: «Η πραγματικότητα στην Κύπρο είναι η κατοχή»

Απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αχμέτ Νταβούτογλου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η πραγματική διάσταση του Κυπριακού είναι η συνεχιζόμενη κατοχή μέρους του νησιού από την Τουρκία.

«Η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το ένα τρίτο της Κύπρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε παράλληλα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς την απολύτως ορθή, ενώ επανέλαβε τη διαχρονική θέση της ελληνικής πλευράς υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Παρέμβαση Διαμαντοπούλου: Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά

Στη συζήτηση παρενέβη και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στάθηκε στον αξιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ισχύς δεν περιορίζεται στη γεωπολιτική ή την οικονομία, αλλά θεμελιώνεται στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου.

«Η Ευρώπη δεν είναι μόνο γεωστρατηγική δύναμη. Η πραγματική της ισχύς είναι οι αρχές της: η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η κοινωνική συνοχή», ανέφερε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά.

«Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι η πολιτική και αξιακή βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος θέλει να γίνει μέλος της, δεν καλείται απλώς να τα αποδεχθεί· καλείται να τα πιστεύει», τόνισε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εφαρμόζει με συνέπεια τις ίδιες αρχές σε όλες τις περιπτώσεις, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να καταδικάζει τη ρωσική κατοχή σε έδαφος της Ουκρανίας και ταυτόχρονα να παραβλέπει, όπως ανέφερε, την κατοχή εδάφους κράτους-μέλους της ΕΕ από την Τουρκία.

«Δεν είναι ένα θέμα που κλείνει επειδή ενοχλεί. Είναι θέμα συνέπειας, αξιοπιστίας και της ίδιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας», υπογράμμισε.

Νέα ένταση για τη νομιμότητα της τουρκικής παρουσίας

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Αχμέτ Νταβούτογλου υποστήριξε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι «δίκαιη» και εδράζεται, κατά την άποψή του, στο διεθνές δίκαιο.

Παρά την προσπάθεια της συντονίστριας της συζήτησης, Joan Hoey, συμβούλου Ευρώπης του Economist Intelligence Unit (EIU), να επαναφέρει την ομαλότητα στη συζήτηση, ο πρώην Τούρκος πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου απάντησε εκ νέου, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ελλάδας ότι στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε παράνομη στρατιωτική εισβολή από την Τουρκία.

«Στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 17:55
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