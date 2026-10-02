Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της

Η ίδια, η οποία είναι μικροβιολόγος, φέρεται να πραγματοποιούσε αισθητικές επεμβάσεις, μεταξύ άλλων και εφαρμογές botox, σε ασθενείς μέσα στο μικροβιολογικό της ιατρείο.

Η κ. Αραμπατζή έχει δύο ιατρεία, ένα στη Νάουσα και ένα στο Αγγελοχώρι Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ήδη η Διεύθυνση Υγείας Ημαθίας έχει πραγματοποιήσει έλεγχο στο ιατρείο της και έχει ζητηθεί να πάει να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις.

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