ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της
Ειδήσεις
09:36 - 02 Οκτ 2026

Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στο επίκεντρο καταγγελίας και ελέγχου βρίσκεται η βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλα Αραμπατζή.

Η ίδια, η οποία είναι μικροβιολόγος, φέρεται να πραγματοποιούσε αισθητικές επεμβάσεις, μεταξύ άλλων και εφαρμογές botox, σε ασθενείς μέσα στο μικροβιολογικό της ιατρείο.

Η κ. Αραμπατζή έχει δύο ιατρεία, ένα στη Νάουσα και ένα στο Αγγελοχώρι Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ήδη η Διεύθυνση Υγείας Ημαθίας έχει πραγματοποιήσει έλεγχο στο ιατρείο της και έχει ζητηθεί να πάει να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu2h45ub93l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Botox, υαλουρονικό οξύ και skin boosters: Trends και νεότερα υλικά
Magazino

Botox, υαλουρονικό οξύ και skin boosters: Trends και νεότερα υλικά

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αισθητικές επεμβάσεις από μη γιατρούς
Υγεία

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αισθητικές επεμβάσεις από μη γιατρούς

Botox: 7 facts για που (πιθανότατα) δεν γνωρίζατε!
Magazino

Botox: 7 facts για που (πιθανότατα) δεν γνωρίζατε!

Βατόπουλος: Η νεολαία δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον κορονοϊό
Ειδήσεις

Βατόπουλος: Η νεολαία δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον κορονοϊό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/10/2026 - 11:17

Ο Τσίπρας, το Άγιο Όρος και τα «καρφιά» του Πολάκη

Αυτοδιοίκηση
02/10/2026 - 11:13

Δήμος Αθηναίων: 10.000 ευρώ από τον ΣΕΓΑΣ στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 11:01

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Πολιτική
02/10/2026 - 10:55

Οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 10:41

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Ανεμοδείκτης
02/10/2026 - 10:33

Η παρέμβαση Συρίγου και η σκιά Σαμαρά

Magazino
02/10/2026 - 10:29

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η γαστρονομία ως ταξίδι από την παραγωγή στο τραπέζι του μέλλοντος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/10/2026 - 10:28

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το οκτάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Ειδήσεις
02/10/2026 - 10:21

Συνελήφθη 18χρονος που εξέδωσε μόνος του άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο!

Αναλύσεις
02/10/2026 - 10:16

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος

Πολιτική
02/10/2026 - 10:04

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τη δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Τι της προσάπτουν

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 10:03

Qualco Technology: Ολοκλήρωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το Executive Connect με τη συμμετοχή πελατών από 15+ χώρες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 10:01

Υπό πίεση οι ασιατικές αγορές – Εβδομαδιαίες ζημιές 1,5%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 09:46

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές

Οικονομία
02/10/2026 - 09:43

Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

Οικονομία
02/10/2026 - 09:41

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, σημαντική ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Φορολογία
02/10/2026 - 09:36

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:36

Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της

Πολιτική
02/10/2026 - 09:30

Πιερρακάκης: Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:15

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/10/2026 - 09:03

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Οικονομία
02/10/2026 - 08:41

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο 8μηνο - Μόλις 6,7% σε ρύθμιση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:32

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:14

Η ανατροπή του Brexit βρίσκεται στο τραπέζι, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Τι εκτιμούν αναλυτές

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:05

Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:00

Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 07:51

ΔΕΗ: Οι τιμές για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για πράσινα και μπλε τιμολόγια

Ομόλογα
02/10/2026 - 07:49

Ομόλογα: Γιατί εκτινάσσονται οι αποδόσεις – Δέκα παράγοντες που πιέζουν τις αγορές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:35

ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ