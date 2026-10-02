Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο 8μηνο - Μόλις 6,7% σε ρύθμιση

Στα 79,27 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε την 1η Αυγούστου 2026 το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Το συνολικό, δε, ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 109,77 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ στην Τριμηνιαία Έκθεση Σεπτεμβρίου 2026 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ). Όμως, από το συνολικό ποσό, 30,50 δισ. ευρώ, ή 27,78%, έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης. Πρόκειται για οφειλές των οποίων η είσπραξη θεωρείται αντικειμενικά αδύνατη, βάσει των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Μείωση 6,2 δισ. ευρώ στο «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο

Η εξέλιξη, βέβαια, των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εικόνα. Σύμφωνα με το ΓΠΚΒ, οι συγκεκριμένες οφειλές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,138 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οφειλή ύψους 5,51 δισ. ευρώ από πρόστιμα ΚΒΣ ενός οφειλέτη χαρακτηρίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 ως ανεπίδεκτη είσπραξης.

Ως αποτέλεσμα, το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο μειώθηκε κατά 6,196 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε την 1η Αυγούστου 2026 στα 79,27 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου δεν σημαίνει αντίστοιχη μείωση των οφειλών που θεωρούνται εισπράξιμες.

12,5 δισ. ευρώ νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο οκτάμηνο

Παρά τη μείωση, όμως, του «πραγματικού» ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση, η δημιουργία νέων οφειλών συνεχίζεται.Από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026 δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ ύψους 9,86 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, την 1η Αυγούστου 2026 καταγράφηκαν 2,60 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες αφορούσαν υποχρεώσεις που έπρεπε να είχαν καταβληθεί μέσα στον Ιούλιο, αλλά βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Ιουλίου. Έτσι, συνολικά περίπου 12,5 δισ. ευρώ προστέθηκαν στη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο πρώτο οκτάμηνο του 2026. Την ίδια περίοδο, οι εισπράξεις και οι διαγραφές ανήλθαν συνολικά σε 14,52 δισ. ευρώ.

Το φορολογικό χρέος φτάνει τα 52,69 δισ. ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους αφορά φορολογικές υποχρεώσεις. Έτσι, από τα 79,27 δισ. ευρώ, τα 52,69 δισ. ευρώ, ή 66,46%, προέρχονται από φορολογικές οφειλές.Στην κορυφή, δε, βρίσκονται ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος. Αναλυτικά, οι οφειλές από ΦΠΑ ανέρχονται σε 24,86 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 47,18% των φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί στο 42,22%.Ακολουθούν οι φόροι στην περιουσία, με οφειλές 2,76 δισ. ευρώ, ή 5,23% των φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόστιμα 17,31 δισ. ευρώ

Σημαντικό μέρος του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου αφορά επίσης πρόστιμα. Τα φορολογικά και μη φορολογικά πρόστιμα ανέρχονται σε 17,31 δισ. ευρώ, ή 21,84% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους.

Παράλληλα, οι λοιπές μη φορολογικές οφειλές ανέρχονται σε 9,27 δισ. ευρώ, ή 11,70% του συνόλου.Έτσι, η σύνθεση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους των 79,27 δισ. ευρώ είναι:

52,69 δισ. ευρώ φορολογικές οφειλές

17,31 δισ. ευρώ πρόστιμα

9,27 δισ. ευρώ λοιπές μη φορολογικές οφειλές

Το 96,43% του χρέους αφορά οφειλές άνω των 10.000 ευρώ

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συγκέντρωση του ληξιπρόθεσμου χρέους στις μεγαλύτερες οφειλές. Έτσι, το 96,43% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί στο 74,36% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ενώ οι συγκεκριμένοι οφειλέτες αποτελούν μόλις το 0,26% του συνόλου.

Στον αντίποδα, το 89,77% των οφειλετών έχει χρέη έως 10.000 ευρώ. Οι οφειλές αυτές αντιστοιχούν μόλις στο 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

3,98 εκατ. οφειλέτες

Σημειώνεται ότι στο τέλος Ιουλίου 2026 καταγράφονταν 3.985.112 οφειλέτες, αριθμός μειωμένος κατά 16.682 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα, μάλιστα, διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα συγκεντρώνουν 43,65 δισ. ευρώ, ή 39,76% του συνολικού χρέους, ενώ τα νομικά πρόσωπα 66,12 δισ. ευρώ, δηλαδή 60,24%. Στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα νομικά πρόσωπα αντιστοιχούν στο 68,28% του χρέους, με υπόλοιπο 55,73 δισ. ευρώ.

Μόλις 6,7% του πραγματικού χρέους βρίσκεται σε ρύθμιση

Παρά, δε, το ύψος του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, μόλις 5,31 δισ. ευρώ, ή 6,70%, βρίσκονται σε ρύθμιση. Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών καταγράφεται στην κατηγορία των 10.001 έως 100.000 ευρώ, όπου αντιστοιχεί στο 18,44% των οφειλών.

Στα φυσικά πρόσωπα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζεται στην κατηγορία των 500 έως 10.000 ευρώ, στο 16,63%, ενώ φτάνει το 19,48% για οφειλές από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Στα νομικά πρόσωπα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ, στο 25,70%, ενώ φτάνει το 27,15% στην κατηγορία των 10.001 έως 20.000 ευρώ.

Συνοπτικά η εικόνα του βάρους χρεών έχει ως εξής:

109,77 δισ. ευρώ: συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο

79,27 δισ. ευρώ: πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο

30,50 δισ. ευρώ: ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές

12,5 δισ. ευρώ: νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο πρώτο οκτάμηνο

52,69 δισ. ευρώ: φορολογικές οφειλές

17,31 δισ. ευρώ: πρόστιμα

9,27 δισ. ευρώ: λοιπές μη φορολογικές οφειλές

3.985.112: οφειλέτες

5,31 δισ. ευρώ: οφειλές σε ρύθμιση

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Σύμφωνα, επίσης, με την 2η Τριμηνιαία ΄Εκθεση Προόδου ΄Ετους 2026 του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος Ιουνίου του 2026 διαμορφώθηκε στα 52,42 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση των συνολικών οφειλών κατά περίπου 2,13 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προ- ηγούμενου έτους.41

Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε αύξηση τόσο των κύριων οφειλών (κατά 457,1 εκατ. ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (κατά 1,68 δισ. ευρώ). Αναλυτικότερα, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει από το εύρος οφειλής άνω των 10.000 ευρώ (κατά 642,2 εκατ. ευρώ συνολικά), ενώ μείωση καταγράφεται στις κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ (κατά 185 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα, παράλληλα, με στοιχεία του ΚΕΑΟ, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία διαμορ- φώθηκαν στο τέλος Ιουνίου του 2026 στους 1.510.679 (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το σύνολο των κύριων οφειλών αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ μεγάλο ποσοστό των κύριων οφειλών εντοπίζεται στο εύρος οφειλής από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως 120 δόσεις. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν καταστεί απαιτητές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2027.

Ξεχωριστή πρόβλεψη αφορά περίπου 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένοι μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο στο νέο πρόγραμμα των 120 δόσεων. Η μετάβαση δεν πραγματοποιείται αυτόματα και απαιτεί την υποβολή αίτησης.

ΓΣΕΒΕΕ: «Χρειάζεται συνολική και βιώσιμη λύση»

Η ΓΣΕΒΕΕ, ωστόσο, έχει ζητήσει μια συνολικότερη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο. Σε τοποθέτησή της αναφέρει ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την αρχική πρόταση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελεί από μόνη της συνολική λύση.

Η ΓΣΕΒΕΕ επικεντρώνει την κριτική της στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, καθώς και στο επιτόκιο του 5,84%, επισημαίνοντας ότι οι επιβαρύνσεις περιορίζουν, κατά την εκτίμησή της, τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις παράλληλα με τις τρέχουσες φορολογικές και λειτουργικές τους υποχρεώσεις.





