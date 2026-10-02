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ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, σημαντική ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης
Οικονομία
09:41 - 02 Οκτ 2026

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, σημαντική ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Reporter.gr Newsroom

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Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται ελαφρά τον Σεπτέμβριο, καθώς διαμορφώνεται στις 107,6 μονάδες, από 107,2 μονάδες τον Ιούλιο.

Η ενίσχυση αυτή προέρχεται από σχετική βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες, με τους υπόλοιπους τομείς, Κατασκευές και Λιανικό εμπόριο, να κινούνται πτωτικά, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται σημαντικά.

Στις Κατασκευές, παρατηρείται έντονη υποχώρηση, αποκλειστικά λόγω των Δημόσιων έργων, ενώ στο Λιανικό εμπόριο υπάρχει οριακή εξασθένιση, λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεων για τις μελλοντικές πωλήσεις. Στις Υπηρεσίες καταγράφεται μικρή ενίσχυση, λόγω των αισιόδοξων εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την τρέχουσα ζήτηση. Στη Βιομηχανία, το επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης καταγράφει μικρή βελτίωση, με τους υπόλοιπους παράγοντες που συνθέτουν τον σχετικό δείκτη να διατηρούνται στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, διατυπώνουν πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ παράλληλα ενισχύεται η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές. Η ανοδική πορεία των τιμών ενέργειας σε συνδυασμό με τις αυξήσεις τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων επηρεάζει αρνητικά επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ενισχύσεις στην αγορά ενέργειας και σε κοινωνικές ομάδες ή μειώσεις σε φόρους στα καύσιμα αναμένεται να επηρεάσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, όσο και τη δημοσιονομική πορεία κατά τους επόμενους μήνες. Η προεκλογική περίοδος την οποία διανύει η χώρα και οι πολιτικές εξελίξεις θα επηρεάσουν την ελληνική οικονομία στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία κινείται σε περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι διαταραχές στην πλευρά της προσφοράς είναι έντονες και μεγάλης διάρκειας.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση βελτιώθηκε ήπια, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το ύψος των αποθεμάτων ενισχύθηκε ελαφρά.

- στις Κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων υποχώρησαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν εντονότερα.

- στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα έντονα πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται οριακά.

- στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ βελτιώθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.

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