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Η εκπαίδευση κλειδί για τη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας
Επιχειρήσεις
13:08 - 08 Ιουλ 2025

Η εκπαίδευση κλειδί για τη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας

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Με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διοργάνωσαν από κοινού ειδική εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε Θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στον Χώρο Εργασίας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, και η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, οι οποίες αναφέρθηκαν στην ανάγκη θεσμικών και πολιτισμικών εργαλείων για την προώθηση της ισότητας, της ποικιλομορφίας και της ένταξης στους επαγγελματικούς χώρους.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, παρουσίασε αναλυτικά το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο θα υλοποιηθεί από τις 10 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2025 και περιλαμβάνει ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 3 ωρών για 80.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η θεματολογία περιλαμβάνει ζητήματα φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, εξωτερικών χαρακτηριστικών και σεξουαλικού προσανατολισμού. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και αποζημίωση 100 ευρώ.

Κατά την εκδήλωση, η κα Εφραίμογλου παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας του ΕΒΕΑ για τη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα, η οποία ανέδειξε με σαφήνεια την έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που συντηρούν φαινόμενα διάκρισης. Συγκεκριμένα, 64% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, παρότι 78% αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα τέτοιων δράσεων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Το έλλειμμα αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου, ώστε να διαμορφωθεί μια κουλτούρα ενεργητικής συμπερίληψης στον ιδιωτικό τομέα.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε: «Παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο και στον κόσμο της εργασίας. Ο σκοπός του, όμως, μας αφορά όλους. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της, την ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Αναγνωρίζουμε αυτές τις αξίες και συμπράττουμε, ώστε οι αρχές αυτές να γίνουν κοινό κτήμα μιας αυξανόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας, να εμπεδωθούν και να εξελιχθούν σε κοινωνικό κεκτημένο.

Το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στο Χώρο Εργασίας είναι ένα δυναμικό εργαλείο. 80.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα εφοδιαστούν με γνώση και ευαισθησία για ένα εργασιακό περιβάλλον ανοιχτό, δίκαιο χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια.

Καλούμε τους εργοδότες να ζητήσουν οι ίδιοι από τους εργαζομένους τους να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Και μαζί να μεταδώσουμε το μήνυμα υπέρ της ισότητας και της συμπερίληψης σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, ανέφερε: «Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας είναι θεμέλια μιας κοινωνίας δικαίου. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι διακρίσεις δεν έχουν θέση σε κανέναν εργασιακό χώρο. Ενισχύουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις με γνώση, εργαλεία και ευαισθητοποίηση, ώστε ο σεβασμός στη διαφορετικότητα να μην αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα. Είμαστε υπερήφανοι που το Υπουργείο μας ηγείται αυτής της προσπάθειας και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για τη στήριξη και τη συνεργασία στη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η διαρκής του παρουσία και συμμετοχή στις προσπάθειες προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο αποδεικνύουν έμπρακτα τον ρόλο του ως θεσμικού συνομιλητή με κοινωνική ευθύνη και αντίληψη».

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Κατερίνα Πατσογιάννη, τόνισε πως: «Η ισότητα και η συμπερίληψη δεν αρκεί να αποτελούν νομικό δικαίωμα. Προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Ο στόχος μας συνεπώς θα πρέπει να είναι διττός: αφενός, η συνέχιση της θεσμικής θωράκισης των δικαιωμάτων και, αφετέρου, η καλλιέργεια κουλτούρας που να ενθαρρύνει και να προάγει την ισότητα ως καθημερινή πρακτική. Το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα, λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση».

Η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε: «Η ευαισθητοποίηση είναι το θεμέλιο για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας σεβασμού και αποδοχής. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο οι υπεύθυνες επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τις αξίες της ισότητας και της συμπερίληψης σε πράξη. Όταν προσφέρουμε στους εργαζόμενους τα κατάλληλα εργαλεία για να κατανοούν και να σέβονται τη διαφορετικότητα, δεν επενδύουμε μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό μας — επενδύουμε στη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών μας».

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Κώστας Παπαχλιμίντζος, ενώ τα συμπεράσματα παρουσίασε η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Κατερίνα Πατσογιάννη, η οποία επεσήμανε την ανάγκη οριζόντιων πολιτικών κατά των διακρίσεων στον πυρήνα της εργασιακής κουλτούρας.

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