ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:47 - 24 Ιουν 2026

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank έλαβε το Σήμα Διαφορετικότητας, βάσει της νέας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την αναγνώριση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που ενσωματώνουν ενεργά τις αρχές της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στη λειτουργία τους. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του Υπουργείου και την Τράπεζα εκπροσώπησε η Group Chief Human Resources Officer κα Νατάσσα Πασχάλη.

Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί την πρώτη οργανωμένη κρατική πρωτοβουλία αξιολόγησης και επιβράβευσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών και πρόληψης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο τις πρακτικές συμπερίληψης όσο και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης.

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της επίγνωσης της διαφορετικότητας και η υιοθέτηση θετικών πρακτικών ένταξης στο χώρο εργασίας μέσα από έναν δομημένο μηχανισμό αξιολόγησης και επιβράβευσης.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Eurobank να διαμορφώνει ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, όπου ο σεβασμός, η συνεργασία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της εταιρικής της κουλτούρας. Αναγνωρίζει παράλληλα τη συμβολή των ανθρώπων της Τράπεζας, οι οποίοι καθημερινά συνδιαμορφώνουν ένα περιβάλλον εργασίας που αξιοποιεί τη διαφορετικότητα ως πηγή δημιουργικότητας, ανάπτυξης και προόδου.

H Πολιτική της Τράπεζας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη αναδεικνύει τις εταιρικές αξίες, αρχές και δεσμεύσεις, που υποστηρίζουν ένα ποικιλόμορφο, δίκαιο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας, όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να ξεχωρίσει, χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών, ηλικιακών, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σωματικών ή κινητικών προβλημάτων, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου ή άλλων χαρακτηριστικών και πεποιθήσεων.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ την Eurobank για την απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας. Σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη, την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η ισότητα και η συμπερίληψη δεν μπορούν να μένουν σε επίπεδο διακήρυξης. Πρέπει να φαίνονται στον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα οργανώνει την καθημερινή της λειτουργία, στηρίζει τους ανθρώπους της, δίνει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει επιχειρήσεις που πέρασαν από συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και έδειξαν ότι εφαρμόζουν πολιτικές συμπερίληψης στην πράξη.».

Η κα Νατάσσα Πασχάλη, Group Chief Human Resources Officer της Eurobank, δήλωσε: «Η απόκτηση του Σήματος Διαφορετικότητας αποτελεί για εμάς μια σημαντική αναγνώριση της δέσμευσής μας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και βαθιά ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος. Η διάκριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους της Eurobank, οι οποίοι καθημερινά συνδιαμορφώνουν μια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας και συμπερίληψης. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας γι’ αυτή την πρωτοβουλία και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ουσιαστικές δράσεις που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή, την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες για όλους.».

Το Σήμα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της δράσης «Επίγνωση της Διαφορετικότητας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ναυτιλία

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank
Επιχειρήσεις

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών
Οικονομία

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ